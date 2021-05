Het Nederlands elftal heeft maandag met Georginio Wijnaldum, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong de eerste training van de dag afgewerkt in Portugal. Nathan Aké, die 's middags aankwam in Lagos, en Jasper Cillessen ontbraken nog.

Wijnaldum en De Jong sloten zondag aan bij Oranje en misten de eerste training. De Ligt haakte na de warming-up uit voorzorg af, omdat hij met verkoudheidsklachten kampte. De verdediger van Juventus was er maandag weer bij en deed volledig mee tijdens de ontspanning training. Er werd afgesloten met voetvolley.

In totaal stonden zondag 25 spelers op het veld. Cillessen sluit aan zodra hij negatief op het coronavirus is getest, terwijl Marco Bizot als extra keeper meetraint. De doelman van AZ behoort niet tot de EK-selectie.

Aké had nog even vrij nadat hij zaterdag met Manchester City de Champions League-finale met 1-0 had verloren van Chelsea. Hij zat negentig minuten op de bank in Porto. De verdediger meldde zich maandagmiddag in het spelershotel in de Algarve.

Oranje traint maandag nogmaals

Oranje traint maandag om 18.30 uur nogmaals op de velden van het Cascade Resort in Lagos, maar die training is besloten.

Dinsdag staat één training op het programma en woensdag speelt Oranje in Faro de eerste oefenwedstrijd richting het EK. Schotland, dat zich ook voor de eindronde geplaatst heeft, is de tegenstander.

Zondag staat de tweede en laatste oefenwedstrijd op het programma. Nederland neemt het dan in de Grolsch Veste in Enschede op tegen Georgië. Het EK begint voor Oranje op 13 juni met de groepswedstrijd tegen Oekraïne.