Een Europese rechter gaat zich buigen over de de vraag of de UEFA een Super League mag tegenhouden. De ondernemingskamer in Madrid beticht de Europese voetbalbond van het vormen van een kartel en het hinderen van vrije concurrentie.

Twaalf Europese topclubs wilden een eigen, gesloten competitie opstarten onder de naam Super League, maar binnen 48 uur was het initiatief alweer ingetrokken onder druk van supporters en onder dreiging van sancties van de FIFA en UEFA.

De Spaanse rechter Manuel Ruiz de Lara vroeg zich eerder deze maand af of de twee overkoepelende bonden wel volgens het Europese verdrag gehandeld hebben en legde daarom een verzoek neer bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Volgens Ruiz de Lara hebben de FIFA en de UEFA mogelijk misbruik gemaakt van hun machtsposities door de Super League tegen te werken. Het Europees Hof moet nu bepalen of de UEFA clubs volgens de EU-regels niet de vrijheid hoort te gunnen om eigen wedstrijden te organiseren, zoals de clubs betogen.

Uitsluitsel kan wel anderhalf jaar duren

Het kan zomaar anderhalf jaar duren voor het hof in Luxemburg uitsluitsel kan geven, zegt een woordvoerder. De clubs en de UEFA komen waarschijnlijk pas na de zomer in de rechtszaal aan het woord.

Het Europees Hof bemoeit zich in de tussentijd niet met eventuele strafmaatregelen tegen de clubs. Dat is aan de Madrileense ondernemingskamer. Die kan bijvoorbeeld beslissen een sanctie op te schorten zolang er nog geen oordeel van de rechter is.

FC Barcelona, Real Madrid en Juventus zijn de enige drie clubs die nog geen afstand hebben gedaan van de Super League. De UEFA startte drie weken geleden officieel een tuchtprocedure tegen het trio.

De negen andere clubs, waaronder zes uit de Premier League, hebben al een straf van de UEFA aanvaard. Zij kregen een gezamenlijke boete van 15 miljoen euro en moeten 5 procent van hun Europese prijzengeld van afgelopen seizoen inleveren.