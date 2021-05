Advocaat Dolf Segaar is positief gestemd over de zaak van André Onana, die woensdag door het CAS wordt behandeld. De doelman van Ajax hoopt dat het internationaal sporttribunaal zijn dopingschorsing kwijtscheldt of inkort.

"En als dat niet lukt, dan gaan we voor een zo laag mogelijke straf", zegt Segaar, die het CAS samen met Onana via een videoverbinding achter een computer moet zien te overtuigen. "We zien kansen en zullen alles uit de kast halen."

De 25-jarige Onana werd vorig jaar oktober bij een onaangekondigde dopingcontrole positief getest op furosemide. Het verboden middel zat in de plaspillen van zijn zwangere vrouw, die de keeper voor aspirines had aangezien toen hij zich niet lekker voelde. De UEFA gelooft de doelman uit Kameroen, maar schorste hem in februari wel twaalf maanden voor nalatigheid.

"Ze hadden hem voor vier jaar kunnen schorsen als ze niet met hem waren meegegaan", aldus Segaar, die samenwerkt met de Spaanse advocaat van Onana, die in de jeugd van FC Barcelona speelde.

"We hebben voorbeelden van andere sporters die in soortgelijke situaties lichter zijn gestraft of zelfs zijn vrijgesproken. Ik ga ons pleidooi vooraf niet met de pers delen, maar Onana heeft geen dopingopleiding genoten en hij kan in de bewuste periode stress hebben gehad. Arbiters van het CAS kunnen zeker anders dan de UEFA oordelen."

De spelers van Ajax kwamen dit seizoen met een steunbetuiging voor de geschorste André Onana. De spelers van Ajax kwamen dit seizoen met een steunbetuiging voor de geschorste André Onana. Foto: Pro Shots

Segaar hoopt binnen enkele weken duidelijkheid

De geschorste Onana ontbrak de afgelopen maanden niet alleen bij de wedstrijden van zijn club. De doelman mocht ook niet trainen bij Ajax en was zelfs niet welkom bij de festiviteiten na het veroveren van de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Volgens de internationale spelersvakbond en veel bekende voetballers is Onana veel te zwaar gestraft, maar het is de vraag of dergelijke steunbetuigingen helpen.

"De arbiters van het CAS zullen vooral strikt naar het dopingreglement kijken", verwacht Segaar. "Ze werken met drie categorieën. Voor lichte mate van onzorgvuldigheid staat een straf van nul tot acht maanden. Bij gemiddelde mate van onzorgvuldigheid heb je het over acht tot zestien maanden. En bij belangrijke mate van onzorgvuldigheid kom je op een schorsing tussen de 16 en 24 maanden uit."

Segaar hoopt dat er één of twee weken na de behandeling van de zaak duidelijkheid is over de strafmaat. Bij een gunstige uitspraak zou Onana per direct of in ieder geval snel weer beschikbaar zijn. De doelman staat nog maar één jaar onder contract bij Ajax, dat hem wil verkopen als hij niet bijtekent.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars houdt ernstig rekening met een vertrek van Onana en heeft met Remko Pasveer al een nieuwe doelman gevonden. Trainer Erik ten Hag heeft nog geen afscheid van Onana genomen. "Ik heb een goede band met André en wil hem graag bij Ajax houden", zei hij vorige maand. "Hij is belangrijk voor ons."