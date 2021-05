Zinédine Zidane is maandag in een open brief in de Spaanse krant AS uitgebreid ingegaan op zijn besluit om te stoppen als trainer van Real Madrid. De Fransman zegt dat hij zich niet meer gesteund voelde door de clubleiding, die hij zelfs beschuldigt van lekken naar de media.

"Ik had niet meer het het vertrouwen dat ik nodig heb of de steun om samen iets op te bouwen voor de middellange of lange termijn", zegt de 48-jarige Zidane. "Als je bij een club als Real Madrid niks wint, moet je vertrekken. Maar ik heb hier ook iets opgebouwd met de mensen bij de club en de spelers, en dat wordt vergeten."

Onder Zidane veroverde Real Madrid afgelopen seizoen geen enkele prijs. In de competitie ging de titel op de slotdag naar Atlético Madrid, in de Champions League werd de 'Koninklijke' in de halve finales uitgeschakeld en in de Copa del Rey blameerde Real zich al in de zestiende finales tegen CD Alcoyano.

Het is de tweede keer dat Zidane ervoor kiest om zijn doorlopende contract als trainer van Real niet uit te dienen. Na een zeer succesvolle eerste periode - Zidane leidde zijn ploeg tussen januari 2016 en de zomer van 2018 onder meer naar drie eindzeges in de Champions League - koos hij ook voor een voortijdig vertrek.

Deze keer is het anders volgens 'Zizou', die in maart 2019 terugkeerde bij Real en nog een contract tot medio 2022 had. "In mei 2018 vertrok ik, omdat ik na zoveel prijzen en successen het gevoel had dat de ploeg een andere benadering nodig had. Het is niet zo dat ik het nu zat ben om coach te zijn, ik mis gewoon het vertrouwen."

Zinédine Zidane vindt dat hij meer steun van Real-voorzitter Florentino Pérez had verdiend.

Zidane beschuldigt clubleiding van lekken naar media

Zidane had in de afgelopen maanden sowieso op meer krediet gerekend van voorzitter Florentino Pérez. De oud-middenvelder denkt dat de speculaties in de Spaanse media over zijn positie zelfs werden gevoed door mensen binnen de club.

"Het deed mij en de spelersgroep heel veel pijn als ik na een nederlaag in de media las dat ik ontslagen zou worden als ik de volgende wedstrijd niet zou winnen. Het opzettelijk lekken van berichten naar de media zorgde voor twijfels en misverstanden", aldus Zidane.

"Gelukkig had ik een geweldige spelersgroep die mij tot het einde heeft gesteund. Als de situatie er niet zo rooskleurig uitzag, werd ik door de spelers gered met een geweldige overwinning. Misschien ben ik niet de beste coach ter wereld, maar ik kan iedereen in een organisatie wel het vertrouwen geven dat nodig is."

Zidane had gehoopt dat zijn normaal gesproken goede relatie met Pérez in de afgelopen maanden wat sterker was geweest. "Ik vroeg niet om privileges of iets dergelijks, maar gewoon om respect voor wat we samen allemaal hebben bereikt. Voor een langdurige samenwerking zijn de menselijke relaties essentieel en veel belangrijker dan roem of geld."