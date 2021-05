De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL heeft maandag besloten de Copa América ook niet in Argentinië te spelen. Het is onduidelijk waar het toernooi, dat over twee weken begint, nu wel kan worden afgewerkt en of het überhaupt nog doorgaat.

De Copa América zou aanvankelijk in Argentinië én Colombia worden afgewerkt, maar de bond schrapte Colombia eerder al als gastland vanwege de gespannen politieke situatie in het land.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond laat op Twitter weten dat nu ook Argentinië "vanwege de huidige omstandigheden" uitgesloten is als gastheer. Het door het coronavirus geteisterde land registreerde op één dag tienduizenden besmettingen en honderden doden.

Een meerderheid van de Argentijnen zag het doorgaan van de Copa América al niet zitten, bleek uit een peiling die vrijdag werd bekendgemaakt. Daaruit kwam naar voren dat 70 procent vindt dat het kampioenschap van Zuid-Amerika beter niet kan worden georganiseerd omdat het coronavirus weer heeft toegeslagen.

De voetbalbond bekijkt nu het aanbod van andere landen die interesse hebben getoond in het organiseren van het toernooi. Chili en de Verenigde Staten zouden tot de opties behoren.

De Copa América, die van 11 juni tot en met 10 juli wordt gehouden, zou voor de eerste keer in zijn 105-jarig bestaan in twee landen plaatsvinden. Bij de vorige editie in 2019 ging de titel naar gastland Brazilië, dat in de finale te sterk was voor Peru.