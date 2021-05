Jong Oranje treft maandag in de kwartfinales met Jong Frankrijk de torenhoge favoriet voor de titel op dit EK onder 21 jaar. De Fransen bulken van de kwaliteit, maar hebben al laten zien niet onfeilbaar te zijn. "Franse talenten staan erom bekend het mentaal nog weleens te laten liggen."

Lafont (FC Nantes); Dagba (Paris Saint-Germain), Koundé (Sevilla), Badiashile (AS Monaco), Maouassa (Stade Rennes); Claude-Maurice (OGC Nice), Tchouaméni (AS Monaco), Guendouzi (Hertha BSC); Ikoné (Lille OSC), Édouard (Celtic), Gouiri (OGC Nice).

Met deze basisopstelling plaatste Jong Frankrijk zich in maart dankzij een 2-0-zege in de derde en beslissende groepswedstrijd tegen Jong IJsland voor de kwartfinales van het EK. Stuk voor stuk ook basisspelers bij hun club. Het moet gek lopen wil het gros binnen een paar jaar niet terechtkomen in de absolute wereldtop.

Voor de kraker tegen Jong Oranje heeft Jong Frankrijk zelfs een kwaliteitsimpuls gekregen. Bondscoach Sylvain Ripoll, die zelf een bescheiden spelerscarrière had, kan ook nog beschikken over Dayot Upamecano (die RB Leipzig verruilt voor Bayern München), Houssem Aouar (Olympique Lyon) en Eduardo Camavinga (Stade Rennes).

De totale marktwaarde van de selectie van Jong Frankrijk bedraagt volgens de toonaangevende website transfermarkt.com 516,9 miljoen euro, tegenover de 159,5 miljoen euro van de selectie van Jong Oranje. En dan mist Jong Frankrijk nog Jules Koundé, misschien wel het grootste talent van allemaal. Hij is overgeheveld naar het grote Frankrijk.

Jules Koundé is er maandag niet bij namens Jong Frankrijk tegen Jong Oranje. Jules Koundé is er maandag niet bij namens Jong Frankrijk tegen Jong Oranje. Foto: Pro Shots

'Jong Frankrijk sterker dan in maart'

Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, begrijpt dus wel dat Jong Frankrijk de grootste kanshebber is voor de Europese titel. "Als je naar de namen kijkt, dan is dat best wel wat. In vergelijking met maart zijn ze nog iets sterker. Het wordt voor ons een prachtige uitdaging. Het werkt niet altijd zo dat de favoriet ook wint."

Dat bleek wel in de groepsfase. Jong Frankrijk liet zich meteen verrassen door Jong Denemarken, dat aan één kans genoeg had om te winnen: 0-1. Onder druk won Jong Frankrijk wel van Jong Rusland (2-0 door twee rake strafschoppen) en dus IJsland, waardoor een enorme blamage werd voorkomen.

"Iedereen zag ons ook als de huizenhoge favoriet in de groepsfase en ook wij hadden het lastig. Het doet toch wat met een ploeg als de verwachtingen van de buitenwereld zo hoog zijn", aldus Van de Looi. De bondscoach is in elk geval niet van plan om tegen Jong Frankrijk dezelfde strijdwijze te hanteren als Jong Denemarken.

"Zo kunnen wij niet spelen. Wij hebben geen elftal dat alleen maar op eigen helft kan staan, verdedigen en hopen dat je een keertje in de counter wat kan doen. Wij worden ongeduldig. We hebben een aanvallende speelstijl en die moeten we niet helemaal verloochenen. Ook met onze manier van spelen kunnen we van iedereen winnen."

Sven Botman komt maandag bij Jong Oranje-Jong Frankrijk een aantal ploeggenoten tegen van Lille OSC. Sven Botman komt maandag bij Jong Oranje-Jong Frankrijk een aantal ploeggenoten tegen van Lille OSC. Foto: Pro Shots

'Het middenveld is de grote motor van Jong Frankrijk'

Jong Oranje telt een aantal spelers dat het grootste deel van Jong Frankrijk uitstekend kent. Sven Botman, die kampioen werd met Lille, Mitchell Bakker (Paris Saint-Germain) en Kaj Sierhuis (Stade Reims) zijn actief in de Franse Ligue 1. Ze voorzagen Van de Looi dan ook van het nodige advies.

"Het middenveld is de grote motor van Jong Frankrijk. Daar zit fysiek en voetballend vermogen. Bovendien hebben ze rappe buitenspelers en een spits die ontzettend veel scoort", analyseert Botman, die ook weet wat de zwakte is van de ploeg waarin dus enkele van zijn teamgenoten bij Lille zitten.

"Franse talenten staan erom bekend voetballend goed te zijn, maar mentaal het nog weleens te laten liggen. Zeker als je ze vroeg kan breken. Jong Frankrijk neemt geweldige spelers en heel grote namen mee, maar het draait om het team. Wij moeten laten zien dat wij beter zijn op dat gebied."

Het geeft Van de Looi vertrouwen op een goede afloop. "Jong Frankrijk heeft een goede ploeg, maar dat hebben wij ook. We moeten de overtuiging uitstralen dat er wat te halen valt. Met durf en lef voor de dag komen. Vergeet niet hè, wij zijn eerste geworden in de poule en Frankrijk tweede."

De wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Frankrijk begint maandag om 18.00 uur.