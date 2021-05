Lieke Martens heeft zondag met FC Barcelona ook de Copa de la Reina gewonnen. De Oranje-international hielp haar ploeg met drie assists aan een 4-2-overwinning in de finale tegen Levante, waardoor 'Barça' zich verzekerde van de treble.

Patricia Guijarro opende al na vijf minuten de score voor Barcelona op aangeven van Martens. De Nederlandse aanvaller, die de hele wedstrijd meespeelde, bereidde ook de 2-0 van Alèxia Putellas voor. Uit een prachtige vrije trap van Martens kopte Marta Torrejón nog voor rust de 3-0 binnen.

In de tweede helft knokte Levante zich via goals van Alba Redondo en Estefanía Banini terug tot 3-2, maar ruim een kwartier voor tijd vergrootte Putellas de marge weer. In het vervolg van de wedstrijd werd niet meer gescoord in Estadio Municipal de Butarque in Leganes.

Barcelona veroverde de Copa de la Reina voor de achtste keer in de clubgeschiedenis en is daarmee recordhouder. De Catalaanse ploeg won de Spaanse beker vorig jaar ook en was eerder de sterkste in 1994, 2011, 2013, 2014, 2017, en 2018.

Eerder dit seizoen pakte Martens met Barcelona ook al de Spaanse landstitel en de Champions League. Twee weken geleden was de 121-voudig Oranje-international ook al een van de uitblinkers in de met 4-0 gewonnen Champions League-finale tegen Chelsea.

Ook in de competitie was Barcelona afgelopen seizoen oppermachtig. De formatie van Lluís Cortés won al haar 28 wedstrijden en eindigde op een doelsaldo van 139-7.

