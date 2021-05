Justin Bijlow is maandag de doelman van Jong Oranje in de kwartfinale tegen Frankrijk op het EK onder 21 jaar. De Feyenoorder krijgt de voorkeur boven Kjell Scherpen, die in maart onder de lat stond tijdens de groepsfase.

Scherpen maakte in de wedstrijden tegen Roemenië (1-1), Duitsland (1-1) en Hongarije (6-1) een goede indruk. Toch raakt hij tegen Frankrijk zijn basisplek kwijt aan Bijlow, die in de voorgaande drie duels genoegen moest nemen met een plek op de bank.

"Ik heb tijdens de groepsfase voor Kjell gekozen, omdat het Justin toen aan wedstrijdritme ontbrak. Justin was eigenlijk in de hele kwalificatiereeks onze eerste keeper, maar hij kwakkelde in maart te veel met blessures", zei bondscoach Erwin van de Looi zondag op een digitale persconferentie.

"Kjell heeft in de afgelopen periode zo zijn problemen gekend bij Ajax. Hij is even buiten de selectie geweest en was niet helemaal 100 procent fit toen hij zich bij ons meldde. Dat is hij gelukkig nu wel. Maar ik denk dat het logisch is dat Justin morgen keept tegen Frankrijk."

De spelers van Jong Oranje tijdens een training in de Bozsik Aréna in Boedapest. De spelers van Jong Oranje tijdens een training in de Bozsik Aréna in Boedapest. Foto: ANP

'Eerste paar dagen verliepen wat rommelig'

Het EK onder 21 jaar in Hongarije en Slovenië is opgesplitst in twee delen vanwege de verplaatsing van het grote EK van 2020 naar een jaar later. Eind maart werd alleen de groepsfase afgewerkt en het toernooi gaat vanaf maandag verder met de kwartfinales.

"De spelers gaven aan dat ze daardoor weer een beetje het toernooigevoel moeten krijgen en dat had ik zelf ook wel een beetje. We waren groeiende tijdens de groepsfase. We begonnen moeizaam na een hele korte voorbereiding, maar daarna kwamen we er beter in", aldus Van de Looi.

"Er is ook best wel wat gebeurd met de samenstelling van de selectie. Zo zijn er nu jongens die de groepsfase niet eens hebben doorgemaakt. De eerste paar dagen deze week verliepen af en toe wat rommelig doordat we het complex in Zeist deelden met het Oranje, maar het gevoel is nu goed."

Van de Looi mist onder anderen Cody Gakpo en Teun Koopmeiners, omdat ze zijn opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK van komende maand. De bondscoach kan in de knock-outfase juist wel wel beschikken over bijvoorbeeld Calvin Stengs.

Jong Oranje tegen Frankrijk begint maandag om 18.00 uur in de Bozsik Aréna in Boedapest. Er mogen achtduizend toeschouwers aanwezig zijn in het stadion, maar zaterdag waren er pas zestienhonderd tickets verkocht. De winnaar neemt het in de halve finales op tegen Duitsland of Denemarken.