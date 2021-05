Frank de Boer is zondag teruggekomen op zijn persconferentie van woensdag, die aanleiding was voor veel discussie over het Nederlands elftal. De bondscoach neemt dat zichzelf kwalijk.

"Het was niet mijn beste persconferentie, laat dat duidelijk zijn. Het was gewoon niet goed, klaar", aldus De Boer zondag tijdens een persmoment van Oranje in het Portugese Lagos.

Tijdens de persconferentie woensdag in Zeist was De Boer niet duidelijk over of hij de afvallers uit de voorselectie nou wel of niet had gebeld. Daarnaast ging hij in de fout bij de speeltijd van Donny van de Beek bij Manchester United.

Volgens De Boer had Van de Beek dit seizoen zo'n 4.000 minuten gespeeld bij de Engelse club, maar in werkelijkheid waren het 1.456 speelminuten.

De Boer vertelde zondag dat hij verkeerd gekeken had. "Dan merk je toch dat je wat ouder wordt. Als ik 's ochtends net mijn lenzen in heb en het is een beetje schemerig dan moet ik even bij schijnen met mijn telefoon. Ik keek in het verkeerde kolommetje, het stond dichtbij elkaar."