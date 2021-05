Frank de Boer is zondag teruggekomen op zijn persconferentie van woensdag, die aanleiding gaf tot veel discussie over het Nederlands elftal. De bondscoach neemt dat zichzelf kwalijk.

"Het was niet mijn beste persconferentie, laat dat duidelijk zijn. Het was gewoon niet goed, klaar", aldus De Boer zondag tijdens een persmoment van Oranje in het Portugese Lagos.

Tijdens de persconferentie van woensdag in Zeist was De Boer niet duidelijk over of hij de afvallers uit de voorselectie nou wel of niet had gebeld. Daarnaast ging hij in de fout bij de speeltijd van Donny van de Beek bij Manchester United.

Volgens De Boer had Van de Beek dit seizoen zo'n 4.000 minuten gespeeld bij de Engelse club, maar in werkelijkheid waren het 1.456 speelminuten.

De Boer vertelde zondag dat hij verkeerd gekeken had. "Dan merk je toch dat je wat ouder wordt. Als ik 's ochtends net mijn lenzen in heb en het is een beetje schemerig, dan moet ik even bijschijnen met mijn telefoon. Ik keek in het verkeerde kolommetje, het stond dicht bij elkaar."

De Boer ging zondag ook in op vragen over het al dan niet vaccineren van de spelers van Oranje. Uitspraken van Matthijs de Ligt, die zaterdag zei dat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19, zorgden voor een storm van kritiek op sociale media. Later op zaterdag benadrukte De Ligt dat hij wel zo snel mogelijk een vaccin wil.

Volgens De Boer zal dat pas na het EK gebeuren, omdat woensdag de enige mogelijkheid was voor de spelers die toen in Zeist waren.

"Woensdag was echt de enige mogelijkheid. We willen niet dat spelers nu nog reactie krijgen van de prik en daardoor een deel van de voorbereiding moeten missen", zei De Boer, die zelf wel gevaccineerd is.

"Ik had na mijn prik nergens last van, maar er waren vier spelers die een dag later rillerig waren en een beetje koorts hadden. We willen niet dat dat nu nog gebeurt. En verder is het ieders recht om zelf te beslissen over wel of niet vaccineren. Zo gaat dat in Nederland."