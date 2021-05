PSV Vrouwen heeft zich zondag tijdens de laatste speelronde in de kampioenspoule van de Eredivisie verzekerd van deelname aan de voorrondes van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van landskampioen FC Twente.

PSV stelde daarmee de tweede plaats op eigen kracht veilig. Concurrent Ajax versloeg nummer vier ADO Den Haag met 3-5 en had nog een geringe kans op de tweede plek, maar had daarvoor sowieso een nederlaag van PSV nodig.

Onder toeziend oog van vijfduizend toeschouwers in het Philips Stadion maakte PSV geen fout tegen FC Twente. Joëlle Smits en Kayleigh van Dooren scoorden voor de thuisclub. Tussendoor zorgde Fenna Kalma voor de gelijkmaker namens de bezoekers.

Ajax stond na een uur spelen nog op een 2-0-achterstand tegen ADO door doelpunten van Gwyneth Hendriks en Jaimy Ravensbergen. De Amsterdamse productie kwam pas in de 74e minuut op gang, maar daarna ging het hard.

In een tijdsbestek van zeven minuten nam Ajax een 2-4-voorsprong dankzij treffers van Nikita Tromp en Vanity Lewerissa (beiden twee keer). ADO kwam vervolgens terug tot 3-4 door een strafschop van Nadine Noordam, maar het slotakkoord was voor Ajax via Victoria Pelova.

Komende zaterdag spelen PSV en ADO nog de bekerfinale. Die wedstrijd vindt plaats in het Yanmar Stadion in Almere en ook daarbij zijn een beperkt aantal toeschouwers welkom. PSV veroverde nog nooit de beker en ADO al drie keer.