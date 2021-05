Peter Bosz is van plan om bij zijn nieuwe club Olympique Lyon op dezelfde manier te werk te gaan als bij zijn vorige clubs. De 57-jarige coach hoopt de Franse topclub met aanvallend en attractief voetbal naar successen te leiden.

"Olympique Lyon is een club met veel grote plannen. Mijn filosofie is om aanvallend voetbal te spelen. We spelen voor de supporters", was Bosz, die zaterdag voor twee jaar tekende in Lyon, zondag duidelijk bij zijn presentatie.

"Ik hou van technische, slimme spelers. Ik heb ervaring met het werken met jonge spelers, of dat nu bij Ajax of Leverkusen was. Als talenten kwaliteit hebben, ben ik niet bang om ze op te stellen."

Bosz staat bekend om zijn aanvallende visie, die hij de laatste jaren al uitdroeg als trainer van onder meer Vitesse, Ajax, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Tot grote prijzen leidde zijn filosofie echter nog niet.

"Winnen is belangrijk, maar de manier waarop je wint is voor mij net zo belangrijk", verkondigde Bosz echter ook in Lyon. "Voor aantrekkelijk en aanvallend voetbal is een goede organisatie nodig, er moet evenwicht tussen aanval en verdediging zijn. Dat zal wat tijd kosten."

Peter Bosz tijdens zijn presentatie, met rechts van hem Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas. Peter Bosz tijdens zijn presentatie, met rechts van hem Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas. Foto: Pro Shots

'Dit is een belangrijk moment voor Lyon'

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas gaf bij de presentatie hoog op van Bosz. "Dit is een belangrijk moment voor Olympique Lyon. Toen we het profiel voor een trainer met een aanvallende tactiek schetsten, bleven er niet veel opties over", zei hij.

"Maar Peter Bosz past er perfect in. Het is bovendien belangrijk om als nieuwe trainer direct je boodschap te kunnen uitdragen en hij spreekt al heel goed Frans (Bosz speelde in Frankrijk voor Toulon, red.)."

Aulas verzekerde dat hij er veel aan zal doen om het Bosz naar de zin te maken. "We zullen ervoor zorgen dat de middelen er zijn om ambitieus te blijven op zowel nationaal als Europees niveau."

Afgelopen seizoen eindigde Lyon achter kampioen Lille OSC, Paris Saint-Germain en AS Monaco als vierde in Frankrijk. Het betekent dat Bosz, die Rudi Garcia opvolgt, met zijn nieuwe club uitkomt in de Europa League.