Josep Guardiola is het niet eens met de flinke kritiek die hij krijgt na de verloren Champions League-finale met Manchester City. De manager vindt niet dat zijn tactische keuzes ten grondslag liggen aan de 1-0-nederlaag tegen Chelsea.

Na de wedstrijd in Porto concludeerden veel analytici en Britse media dat Guardiola in tactisch opzicht te weinig rekening hield met de speelwijze van Chelsea en dat de slag vooral op het middenveld werd verloren.

De Spaanse manager verraste door onder anderen Ilkay Gündogan en Raheem Sterling een basisplaats te geven. "Ik heb de best mogelijke ploeg geformeerd", verdedigde hij zijn keuzes na de verloren finale.

"Net zoals ik dat deed in de halve finales tegen Paris Saint-Germain en in de kwartfinales tegen Borussia Dortmund. Ik heb de spelers uitgekozen met wie we de grootste kans hadden om te winnen. De spelers weten dat zelf ook."

'We hebben een geweldig seizoen gehad'

De nederlaag tegen Chelsea betekent dat Guardiola er ook in zijn vijfde seizoen bij het kapitaalkrachtige Manchester City niet in is geslaagd om het grote doel van de club te bereiken: het winnen van de Champions League.

"Maar we hebben een geweldig seizoen gehad. Het is voor mij nog altijd een eer om hier te werken. In de tweede helft speelden we briljant en met lef, maar Chelsea verdedigde zó goed en kwam er snel uit", aldus de oud-coach van FC Barcelona en Bayern München.

"Misschien krijgen we op een dag een nieuwe kans. We moeten nu even onze rust pakken en daarna wedstrijd voor wedstrijd weer terugkomen. Hopelijk zullen we hier in de toekomst weer staan."

Chelsea won de Champions League voor de tweede keer in de clubhistorie. 'The Blues' waren in 2012 ook al de beste in het belangrijkste Europese clubtoernooi.