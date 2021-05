Chelsea heeft zaterdag voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Champions League gewonnen. De ploeg van manager Thomas Tuchel was in een Engelse finale in Porto met 1-0 te sterk voor Manchester City.

Kai Havertz kroonde zich tot matchwinner. De recordaankoop van Chelsea, die voor 80 miljoen euro werd overgenomen van Bayer Leverkusen, maakte vlak voor rust het enige doelpunt en zijn eerste treffer ooit in de Champions League.

Bij City bleef Nathan Aké, die zondag aansluit op het trainingskamp van het Nederlands elftal in het Portugese Lagos ter voorbereiding op het EK van komende maand, op de bank. Bij Chelsea kreeg Hakim Ziyech geen speeltijd.

De wedstrijd werd onder toeziend oog van ruim veertienduizend toeschouwers gespeeld in het Estádio do Dragão van FC Porto. Aanvankelijk zou het duel worden afgewerkt in Istanboel, maar dat kon niet door de coronamaatregelen.

Chelsea veroverde eerder in 2012 de Champions League en mag op 11 augustus aantreden tegen Europa League-winnaar Villarreal voor de Europese Supercup. City, dat afgetekend kampioen werd van Engeland, stond voor de eerste keer in de finale.

Chelsea domineert tegen City

Chelsea was van meet af aan de bovenliggende partij tegen City. 'The Blues' hadden de laatste twee onderlinge ontmoetingen gewonnen (1-0 op Wembley in de halve finales van de FA Cup en 1-2 in de Premier League) en speelden met veel zelfvertrouwen.

Dat resulteerde in de openingsfase in twee grote kansen, maar die waren niet besteed aan Timo Werner. De spits, die al het hele seizoen veel mogelijkheden mist, maaide eerst over de bal heen en schoot een paar minuten later veel te slap in.

Chelsea kwam in de 42e minuut alsnog op voorsprong. Havertz werd de diepte ingestuurd door oud-Vitesse-speler Mason Mount, en tikte de bal in het lege doel, nadat doelman Ederson Moraes er niet in slaagde om tussenbeide te komen.

City komt maar niet tot grote kansen

City kon er bijna niets tegenover stellen. 'The Citizens' creëerden in de eerste helft twee kleine kansjes (Raheem Sterling stuitte op keeper Édouard Mendy en Phil Foden zag zijn schot op het laatste moment geblokt worden door Antonio Rüdiger).

In de tweede helft werd City, waar manager Josep Guardiola halverwege niet wisselde, niet veel dreigender en moest het al snel een tegenvaller incasseren. Kevin De Bruyne kreeg een tik in het gezicht van Rüdiger en verliet huilend het veld.

Chelsea had ook daarna weinig te duchten van City en verdubbelde in de slotfase nog bijna de score. Invaller Christian Pulisic, die Werner verving, faalde oog in oog met Ederson na een slimme pass van Havertz.

Die misser kwam Chelsea niet duur te staan. City probeerde er met invaller Sergio Agüero, die transfervrij vertrekt, nog wel een offensief uit te persen, en was diep in de blessuretijd nog heel dicht bij de 1-1, maar de volley van Riyad Mahrez ging over.