Matthijs de Ligt heeft de eerste training van het Nederlands elftal in Portugal zondag snel beëindigd. De verdediger had twee mindere nachten achter de rug en pakte daarom extra rust.

"We houden precies bij hoeveel iedereen geslapen heeft", vertelde bondscoach Frank de Boer na de eerste training van Oranje in Lagos. "Hij had twee nachten niet super geslapen. Dat kan. Hij voelde zich goed, maar uit voorzorg nam hij wat ontspanning. Prima. Daarom houden we het bij."

De 21-jarige De Ligt hield het na een uitgebreide warming-up voor gezien, terwijl Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong nog ontbraken. Zij mochten zich na een lang seizoen bij respectievelijk FC Barcelona en Liverpool iets later melden bij Oranje, nadat de EK-selectie zich vrijdag verzamelde op de KNVB-campus in Zeist. Inmiddels hebben De Jong en Wijnaldum zich aangesloten in het trainingskamp.

De selectie van Oranje is nu bijna compleet. Jasper Cillessen, de beoogde eerste doelman van De Boer, ontbreekt nog omdat hij eerder deze week positief testte op het coronavirus. Hij voelt zich goed en wordt dagelijks getest. Zodra de keeper van Valencia negatief test, sluit hij aan bij Oranje.

Nathan Aké is er ook nog niet. Hij zat zaterdagavond op de bank bij Manchester City, dat de Champions League-finale in Porto met 1-0 verloor van Chelsea. Aké vliegt eerst terug naar Engeland.

Oranje traint zondag twee keer. Foto: Getty Images

Oranje verblijft tot zaterdag in Portugal

Oranje traint zondag nog een keer. Om 18.30 uur begint achter gesloten deuren een tweede oefensessie.

Het keurkorps van De Boer verblijft nog tot zaterdag in Lagos. Woensdag wacht in Faro een oefenwedstrijd tegen Schotland, waarna Oranje zondag het tweede en laatste oefenduel van de voorbereiding speelt. In de Grolsch Veste in Enschede is Georgië de tegenstander.

Het EK begint voor Oranje op 13 juni met de groepswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne.