Matthijs de Ligt is toch van plan zich te laten vaccineren tegen COVID-19. De 21-jarige verdediger van het Nederlands elftal zei vrijdag nog dat hij een prik zou weigeren.

"In dat bewuste interview was ik niet duidelijk genoeg met mijn antwoord. Om misverstanden te voorkomen: ik ben absoluut voorstander van vaccineren en ga dat ook zo snel mogelijk doen", schrijft De Ligt, die is geschrokken van alle ophef, zaterdag op Twitter.

Een aantal spelers van het Nederlands elftal konden woensdag tijdens een trainingsstage in Zeist met voorrang worden ingeënt tegen COVID-19 met het oog op het EK van komende maand, maar verschillende spelers zagen daarvan af. Volgens bondscoach Frank de Boer ging het om "een stuk of zes spelers".

De Ligt, die begin dit jaar bij bij Juventus besmet raakte met het coronavirus en na een isolatieperiode van twee weken terugkeerde in de selectie, behoorde niet tot die groep, omdat hij - net als veel andere spelers - niet aanwezig was bij de trainingsstage. Hij sloot vrijdag aan.

"Ik vind dat je baas over je eigen lichaam moet zijn", zei hij vrijdag voorafgaand aan zijn eerste training van Oranje in Zeist voor de camera van ESPN. "Het risico op een besmetting is er altijd en ik heb ook gehoord dat je na een vaccinatie besmet kan raken."

Spelers kunnen zich niet meer vaccineren voor EK

De uitleg van De Ligt leidde tot een storm van kritiek op sociale media. Hij komt nu dus terug op zijn woorden, maar zal pas na het EK gevaccineerd worden. Woensdag was de enige mogelijkheid daartoe voor de spelers van het Nederlands elftal.

De Boer wil namelijk niet het risico lopen dat zij door eventuele bijwerkingen van de prik geen goede voorbereiding kunnen treffen voor de eerste groepswedstrijd op het EK, op 13 juni tegen Oekraïne.

"Ik kan niemand dwingen om een spuit in zijn lichaam te laten zetten", aldus De Boer over het vaccineren. "Ik heb wel tegen de spelers gezegd: ik zou het wel doen. Dat was ook het advies van de dokter. Maar de keuze is aan de speler zelf."

Oranje is zaterdag afgereisd naar het Portugese Lagos voor een trainingskamp van een week. De ploeg speelt woensdag in Faro een oefenwedstrijd tegen Schotland en volgende week zondag ook nog een oefenduel met Georgië in Enschede.