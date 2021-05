Stefan de Vrij maakte dit jaar indruk bij de kampioensploeg van Internazionale én met een spontaan optreden achter de piano. De 29-jarige verdediger wil zijn topseizoen doortrekken op het EK met Oranje, met tussendoor klassieke muziek als ontspanning.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Is dat filmpje ook in Nederland opgedoken?" De Vrij dacht dat de beelden van zijn duet met de beroemde cellist Redi Hasa alleen in Italië viral waren gegaan. "Het was in Nardò. Ik was een paar dagen vrij en Redi Hasa gaf daar een concert met zijn broer, die pianist is."

Redi Hasa, een fan van Internazionale, wist dat de 43-voudig Oranje-international in de zaal van Teatro Comunale zat. "Ineens zei die broer tegen het publiek: 'Weten jullie dat De Vrij behalve een goede voetballer ook een uitstekend pianist is?'"

Het publiek zag De Vrij, die er wel om kon lachen. Maar daarna werd het serieuzer. "Die broer zei dat ik wat moest laten horen. Ik speel pas een jaar piano en wilde daarom vriendelijk bedanken. Maar de zaal riep dat ik het moest doen. Toen heb ik het gedaan. Redi Hasa op de cello en ik op de piano."

50 Stefan de Vrij krijgt applaus voor spontaan piano-optreden

'Meer jongens bij Oranje spelen piano'

Als liefhebber van klassieke muziek kon De Vrij het spontane duet waarderen. Geïnspireerd door de wereldberoemde pianist Ludovico Einaudi is pianospelen een van zijn grootste hobby's geworden.

"Einaudi geeft in december altijd een stuk of vijftien concerten in Milaan en daar ben ik er een keer of acht van geweest. Zo gepassioneerd ben ik. Daar heb ik ook Redi Hasa ontmoet en zo is het allemaal begonnen met pianospelen."

Hij is niet de enige in de EK-selectie van Oranje. "Nathan Aké speelt ook piano… Ja, er zijn er meer. Als we terug zijn van het trainingskamp in Portugal willen we er een in het spelershotel in Zeist neerzetten. Kunnen we af en toe wat spelen. Het is goed voor je ontwikkeling om te leren een instrument te bespelen. Voor je creativiteit, voor je coördinatie, maar ik vind het te ver gaan om te zeggen dat dat ook kan helpen in het veld."

De piano zorgt bij De Vrij wel voor ontspanning in zijn bizar drukke schema. "Volgens mij heb ik sinds juni vorig jaar zestig wedstrijden gespeeld, ik ben bijna niet vrij geweest. Of ik moe ben? Nee, ik voel me topfit. Elke speler kijkt uit naar het EK en ik persoonlijk helemaal. Het WK 2014 is een van de mooiste momenten van mijn carrière. Ik wil weer zo'n toernooi meemaken."

Stefan de Vrij juicht na zijn doelpunt tegen Spanje op het WK 2014. Stefan de Vrij juicht na zijn doelpunt tegen Spanje op het WK 2014. Foto: AFP

'Eindelijk een hoofdprijs'

Het contrast is groot met zeven jaar geleden, toen De Vrij als jonge Feyenoord-verdediger excelleerde in Brazilië en een transfer naar Lazio afdwong. Nu is hij als gelouterde verdediger van Internazionale een van de meest ervaren krachten in de selectie van bondscoach Frank de Boer. En door de begin deze maand veroverde landstitel kwam hij met een glimlach binnen in Zeist.

"Eindelijk heb ik een hoofdprijs. Het was geen opluchting, maar wel een ontlading. Het deed me goed, al voel ik me nu niet heel anders met een kampioenschap op zak. Door mijn ervaring is mijn rol wel iets anders bij Oranje, maar ik zal me niet anders gaan gedragen. Ik denk dat het belangrijker is om een hechte groep te zijn."

Hij maakt de vergelijking met het WK van 2014. "Toen waren we een eenheid. We hadden net als nu misschien niet de meeste kwaliteit, maar we haalden wel op een haar na de finale. Zo kan het lopen. Eerst die poule doorkomen dit EK en dan kan er in de knock-outfase van alles gebeuren."