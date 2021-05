Brentford is zaterdag voor het eerst in de clubhistorie gepromoveerd naar de Premier League. De formatie uit Londen won in de finale van de play-offs van het Championship op Wembley met 2-0 van Swansea City. In Duitsland heeft FC Köln zich gehandhaafd in de Bundesliga door in een spectaculaire returnwedstrijd af te rekenen met Holstein Kiel.

Brentford had het duel met Swansea al vrij snel in de tas. In de tiende minuut tekenende aanvaller Ivan Toney vanaf de stip voor de 1-0 en tien minuten later verdubbelde middenvelder Emiliano Marcondes de marge. Swansea probeerde nog wel terug te komen, maar slaagde daar niet in. Jay Fulton kreeg namens Swansea na rust nog wel rood na een overtreding.

De finale van de play-offs van het Championship wordt gezien als 'de wedstrijd van 200 miljoen pond (232 miljoen euro)'. De winnaar van de eindstrijd kan het desbetreffende bedrag vanwege de tv-gelden in de Premier League namelijk toevoegen aan de bankrekening.

Brentford speelde in de vorige eeuw al enkele seizoenen op het hoogste niveau in Engeland, maar degradeerde in 1947 en kwam sindsdien niet meer terug. De Premier League bestaat sinds 1992 en daar maakte Brentford nog geen deel van uit.

Naast Brentford waren Norwich City (als kampioen) en Watford (als nummer twee) al zeker van promotie naar de Premier League. Fulham, West Bromwich Albion en Sheffield United degradeerden juist en spelen volgend seizoen in het Championship.

Brentford eindigde in het reguliere seizoen als derde en was in de halve finale van de play-offs al te sterk voor nummer zes Bournemouth. Swansea (vierde) schakelde Barnsley (vijfde) uit voor een plek in de eindstrijd.

FC Köln boekte een overtuigende zege bij Holstein Kiel. Foto: Getty Images

Köln overleeft tweeluik met Kiel

FC Köln speelt ook volgend seizoen in de Bundesliga. De nummer zestien van het afgelopen seizoen rekende zaterdag af met 2. Bundesliga-club Holstein Kiel in de play-offs voor promotie/degradatie. Köln verloor de heenwedstrijd met 0-1, maar zegevierde in Kiel met 1-5.

Köln begon met een achterstand aan de return in Kiel, maar stond na dertien minuten op een 1-3-voorsprong (2-3 over twee duels). In de knotsgekke openingsfase tekende Jonas Hector na drie minuten voor de 0-1, trok Lee Jae-sung een minuut later de stand gelijk en was Sebastian Andersson goed voor de 1-2 (zesde minuut) en 1-3 (dertiende minuut).

Holstein Kiel moest er plotseling twee maken om nog te kunnen promoveren naar de Bundesliga, maar vlak voor rust werd het nog erger voor de thuisploeg. Rafael Czichos zorgde van dichtbij voor de 1-4 namens Köln, dat de wedstrijd in de tweede helft vakkundig uitspeelde. Ellyes Skhiri maakte er nog 1-5 van in de slotfase.

Köln ontsnapte in de Bundesliga al aan directe degradatie door in de laatste speelronde Werder Bremen te passeren op de ranglijst. Holstein Kiel, dat derde werd in de 2. Bundesliga, had eerder dit seizoen nog na strafschoppen gewonnen van Bayern München in de DFB-Pokal.

Door de handhaving van Köln zijn er volgend seizoen twee nieuwe clubs actief in de Bundesliga: VfL Bochum (als kampioen van de 2. Bundesliga) en Greuther Furth (als nummer twee). Schalke 04 en Werder Bremen degradeerden uit de Bundesliga.