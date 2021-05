Bondscoach Joachim Löw heeft zaterdag benadrukt dat hij op het EK en in de aanloop daarnaartoe veel verwacht van Thomas Müller en Mats Hummels. De routiniers maken na een jarenlange afwezigheid hun rentree in de Duitse selectie.

"Beiden zullen belangrijk worden", zei Löw zaterdag op een persconferentie volgens Bild. "Ik heb ze teruggehaald omdat ik de overtuiging heb dat ze de ervaring hebben om de groep te leiden. Ze krijgen van mij niet de garantie dat ze het hele EK zullen spelen, maar zeker in het begin zullen ze een belangrijke rol vertolken."

De 61-jarige Löw veroorzaakte in 2018 nog een controverse door na het dramatisch verlopen WK - Duitsland werd in de groepsfase uitgeschakeld - oudgedienden Müller, Hummels en Jérôme Boateng niet meer op te roepen. 'Jogi' kreeg de nodige kritiek te verwerken, maar hield tot dit EK altijd vast aan zijn besluit.

Anderhalve week geleden werd verrassend genoeg bekend dat Müller en Hummels na 2,5 jaar weer terugkeren in de selectie en mee naar het EK mogen. Het besluit kwam twee maanden nadat Löw bekendmaakte na het Europees kampioenschap op te stappen als bondscoach. Hij wordt opgevolgd door Hans-Dieter Flick.

Löw hamert bij Duitsland op winnaarsmentaliteit

Löw sprak met Bayern München-middenvelder Müller en Borussia Dortmund-verdediger Hummels onlangs al over zijn plannen met de twee routiniers. "Ze weten wat ik van ze verwacht. Het zijn spelers die bij hun club de toon hebben gezet en ik verwacht dat ook van ze bij het Duitse elftal."

Drie jaar na het debacle op het WK in Rusland hoopt Löw met Duitsland weer mee te kunnen doen om een grote prijs. De wereldkampioen van 2014 zit op het EK wel in de 'poule des doods', met wereldkampioen Frankrijk, regerend Europees kampioen Portugal en Hongarije.

"Het wordt belangrijk dat we een winnaarsmentaliteit gaan kweken", zei Löw. "Dat kunnen we bereiken door een hoge trainingsintensiteit, maximale concentratie en een veelzijdige spelersgroep. We hebben spelers nodig die de kar kunnen trekken, maar ook spelers die geduld opbrengen en er kunnen staan als het moet."