Peter Bosz wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Olympique Lyon. De Gelderlander tekent een contract voor twee jaar bij de Ligue 1-club, zo is zaterdag officieel bekendgemaakt.

De 57-jarige Bosz was clubloos na zijn ontslag in maart bij Bayer Leverkusen. De coach werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de Bundesliga-club, die ook onder Bosz' opvolger Hannes Wolf naast Champions League-voetbal greep. De oud-profvoetballer was ruim twee jaar werkzaam in Leverkusen.

Bij Olympique Lyon komt Bosz in elk geval niet te werken met Memphis Depay. De Oranje-international liet onlangs weten dat hij zijn aflopende contract bij 'Les Gones' niet verlengt, waardoor de clubtopscorer van afgelopen seizoen transfervrij vertrekt. Hij staat in de belangstelling van onder meer FC Barcelona.

Bosz volgt bij Olympique Lyon Rudi Garcia op, die tot zijn eigen onvrede geen nieuw contract kreeg van de clubleiding. Onder Garcia liep de Franse club afgelopen seizoen Champions League-voetbal mis door na een nederlaag op de laatste speeldag als vierde te eindigen in Ligue 1.

Bosz moest in maart het veld ruimen bij Bayer Leverkusen. Foto: Pro Shots

Lyon wordt negende club voor Bosz

Het wordt voor Bosz zijn negende club als trainer en zijn vierde in het buitenland. De Apeldoorner maakte met name in het seizoen 2016/2017 furore bij Ajax door de finale van de Europa League te bereiken, waarin Manchester United met 0-2 te sterk was. Vanwege een slechte verstandhouding met assistent Dennis Bergkamp vertrok hij naar Borussia Dortmund.

Het verblijf van Bosz bij de Duitse grootmacht bleef beperkt tot slechts 163 dagen. De oud-coach van onder meer Heracles Almelo, Vitesse en het Israëlische Maccabi Tel Aviv won acht competitiewedstrijden op een rij niet met 'BVB' en werd op straat gezet. Een jaar later vond hij onderdak bij Bayer Leverkusen.

Bosz wordt zondag om 10.00 uur tijdens een persbijeenkomst gepresenteerd door de technische leiding van Olympique Lyon, waarin onder anderen voormalig Braziliaans international Juninho zetelt.