De nieuwe trainer Arne Slot begint op 21 juni aan zijn klus bij Feyenoord. Dan staat de eerste training van de Rotterdammers in het nieuwe seizoen op het programma.

De 42-jarige Slot volgt in De Kuip Dick Advocaat op, die bij Feyenoord zijn imposante carrière als clubcoach beëindigde. De aanstelling van de voormalig trainer van AZ werd in december al aangekondigd door de Rotterdamse clubleiding.

Het is nog niet bekend welke spelers op 21 juni op het trainingsveld staan. Aanvoerder Steven Berghuis, Róbert Bozeník en Orkun Kökçü zijn op dat moment nog actief op het EK. Het is sowieso onduidelijk of Berghuis en Kökçu überhaupt nog terugkeren bij Feyenoord. Zij staan naar verluidt in de belangstelling van buitenlandse clubs.

Feyenoord staat sowieso voor een renovatie bij de hoofdmacht, want routinier Eric Botteghin, reservedoelman Nick Marsman (Inter Miami), Bart Nieuwkoop (Royale Union Saint-Gilloise), Lucas Pratto (was gehuurd) en Uros Spajic (was gehuurd) keren in elk geval niet meer terug in Rotterdam. Ook de technische staf is voor een groot deel vernieuwd. Slot neemt Marino Pusic mee als assistent.

Feyenoord begint eerder dan normaal gesproken aan het nieuwe seizoen, omdat de club als winnaar van de play-offs om Europees voetbal al op 22 juli instroomt in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. De tegenstander is nog niet bekend. De loting hiervoor is op 15 juni.