Napoli heeft Luciano Spalletti zaterdag aangesteld als trainer voor volgend seizoen. De 62-jarige Italiaan tekent een contract tot medio 2023 bij de club uit de Serie A, waar hij de vorige week ontslagen Gennaro Gattuso opvolgt.

De 43-jarige Gattuso hoorde afgelopen zondag vlak na de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona (1-1) dat hij het veld moest ruimen. Napoli verzuimde door het gelijkspel tegen de middenmoter een Champions League-ticket te veroveren.

Onder leiding van Gattuso won Napoli in 2020 de Coppa Italia door Juventus na strafschoppen te verslaan. Enkele dagen na zijn ontslag tekende de 73-voudig international van Italië een contract bij Fiorentina.

Met Spalletti haalt Napoli een coach met jarenlange ervaring in Italië, want hij trainde sinds de jaren negentig zeven verschillende clubs in zijn geboorteland. De oud-prof was slechts één keer buiten Italië werkzaam en dat was tussen 2009 en 2014, toen hij aan het roer stond bij FC Zenit in Rusland.

De laatste klus van Spalletti in de Serie A was bij Internazionale, waar hij tussen 2017 en 2019 voor de groep stond, maar geen prijzen won. Tussen januari 2016 en de zomer van 2017 was Spalletti trainer van AS Roma.

Met Napoli gaat Spalletti komend seizoen de groepsfase van de Europa League in. De ploeg uit Napels, die in 1990 aan de hand van wijlen Diego Maradona voor het laatst de landstitel veroverde, werd afgelopen seizoen in de eerste knock-outronde van het op één na belangrijkste clubtoernooi uitgeschakeld.