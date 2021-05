Memphis Depay is er voorlopig nog niet uit waar hij zijn loopbaan wil vervolgen. De spits van het Nederlands elftal wordt begeerd door FC Barcelona, waar trainer Ronald Koeman mogelijk moet vertrekken na het wisselvallige seizoen van de Catalanen.

"De toekomst van Koeman moet niks uitmaken als een club als FC Barcelona interesse in je heeft", zegt de 27-jarige Memphis in gesprek met de NOS. "De interesse is er, maar er zijn meer mooie clubs. Ongeacht waar ik heen ga, zou ik het mooi vinden als Koeman blijft."

De 58-jarige Koeman voerde deze week een eerste gesprek met voorzitter Joan Laporta, maar er is nog altijd geen duidelijkheid over zijn toekomst. De verhouding tussen de twee werd vrijdag verder op scherp gezet, toen Laporta ten onrechte op een persconferentie zei dat Koeman met spoed in het ziekenhuis was opgenomen. Het bleek volgens zijn management om een reguliere controle te gaan.

Mocht Koeman ondanks zijn tot medio 2022 lopende contract worden ontslagen, dan betekent dat dus niet per definitie dat Memphis een transfer naar de Catalaanse club afslaat. De 62-voudig international besloot zijn aflopende contract bij Olympique Lyon niet te verlengen en kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

"Ik heb niet echt gepland wanneer ik voor mezelf duidelijkheid wil hebben", zegt Memphis, die eerder voor PSV en Manchester United speelde. "Dit is voor mij ook nieuw, want ik heb nog nooit in zo'n situatie gezeten. Ik heb nu mijn volledige focus op het EK en Oranje."

Mocht Memphis wél voor FC Barcelona kiezen, dan wordt hij mogelijk niet alleen herenigd met oud-bondscoach Koeman. Georginio Wijnaldum lijkt ook bij de Spaanse grootmacht te tekenen en Frenkie de Jong staat er al sinds de zomer van 2019 onder contract.