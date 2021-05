Robert Mühren heeft besloten om niet met SC Cambuur de Eredivisie in te gaan. De topscorer van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie kiest voor een terugkeer bij zijn oude liefde FC Volendam en blijft zodoende op het tweede niveau spelen.

De 32-jarige Mühren leverde afgelopen seizoen met 38 goals en 14 assists een cruciale bijdrage aan het kampioenschap van Cambuur, maar zijn contract in Leeuwarden liep af. In plaats van een nieuwe verbintenis of een contract bij een andere Eredivisie-club tekent de spits een driejarig contract in zijn geboortedorp Volendam.

"Zijn keuze voor het oranje-zwart is een prachtig voorbeeld van de spreekwoordelijke ronde cirkel; een succesvol uitgevlogen Volendams icoon laat zijn clubhart spreken en keert terug op het oude nest", aldus technisch directeur Jasper van Leeuwen op de site van de club.

De ervaren Mühren begon zijn loopbaan in 2011 ook bij Volendam, waarvoor hij in 110 officiële wedstrijden 52 keer scoorde. Drie jaar later dwong de Noord-Hollander een transfer naar AZ af, maar dat werd geen groot succes. Hij veroverde geen vaste basisplaats in Alkmaar en was in de Eredivisie een stuk minder productief.

In januari 2017 volgde een overstap naar Zulte Waregem, maar na een half seizoen keerde hij op huurbasis terug in Nederland. Via Sparta Rotterdam en NAC Breda belandde de spits in de zomer van 2019 bij Cambuur. Vorige zomer nam de club uit Leeuwarden Mühren definitief over van Zulte Waregem.

Robert Mühren werd dankzij zijn vele doelpunten uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Foto: Pro Shots

Volendam probeerde Mühren drie keer eerder terug te halen

Na twee succesvolle seizoenen bij Cambuur volgt nu dus een transfer naar FC Volendam, dat Mühren eerder al probeerde te verleiden tot een terugkeer. "In de zomer van 2019 waren er al contacten over een mogelijke terugkeer van Robert. Dat hebben we toen niet gedaan en dat bleek een foute inschatting, een gemiste kans", aldus Van Leeuwen.

In de vorige zomer legde FC Volendam opnieuw contact met Mühren, maar die wilde toen in Leeuwarden blijven om Cambuur naar het kampioenschap te leiden. "Maar drie keer is scheepsrecht", zegt de spits. "FC Volendam spreekt veel vertrouwen uit en ziet voor mij ook na mijn actieve carrière een mooie rol binnen de club."

Mühren moet Volendam ergens in de komende jaren aan promotie naar de Eredivisie helpen. De ploeg van trainer Wim Jonk bereikte afgelopen seizoen als nummer zes de play-offs, maar daarin werd direct verloren van NAC Breda.

FC Volendam kwam in het seizoen 2008/2009 voor het laatst in de Eredivisie uit en degradeerde toen als hekkensluiter naar het tweede niveau. Cambuur komt straks voor het eerst sinds het seizoen 2015/2016 uit in de Eredivisie.