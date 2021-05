Volgens Neymar is het onzin dat hij en Nike uit elkaar gingen vanwege een onderzoek naar een beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van de Braziliaan. The Wall Street Journal meldde dat eerder op vrijdag, maar Neymar noemt dat "een absurde leugen".

Neymar en Nike gingen vorige zomer na vijftien jaar uit elkaar, maar de reden werd destijds niet gegeven. Volgens het Amerikaanse medium had dat te maken met seksuele intimidatie van de Braziliaan tegen een medewerkster van Nike en dat Neymar niet wilde meewerken met een intern onderzoek.

De aanvaller van Paris Saint-Germain zou een medewerker van Nike hebben geprobeerd te dwingen tot orale seks, zo vertelde zij haar vrienden en collega's. Dat zou zijn gebeurd in 2016 in een hotelkamer in New York, waar de medewerker Neymar en zijn entourage assisteerde bij een aantal evenementen.

"Ik kan niet begrijpen dat een groot bedrijf zomaar een zakelijke relatie stopzet die ondersteund is met een contract. Zeggen dat ik niet meewerkte aan een onderzoek is een absurde leugen", zo reageert Neymar vrijdag via Instagram op die beschuldiging.

"Ik heb niet de kans gekregen me te verdedigen. Ik weet niet eens van wie die beschuldigingen komen. Ik ken haar misschien niet eens. Ik krijg niets eens de kans om met haar te spreken en te vragen waarom ze zo gekwetst is", aldus Neymar.

Het is niet de eerste keer dat Neymar in verband wordt gebracht met seksueel misbruik. Een Braziliaans model beschuldigde Neymar ervan dat hij haar twee jaar geleden in Parijs in een dronken bui tot seks heeft gedwongen onder dreiging van geweld, maar de zaak werd in 2019 in Brazilië geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.