Fred Grim is de nieuwe trainer van Willem II. De 55-jarige Amsterdammer vertrekt bij RKC Waalwijk en tekent een contract voor twee jaar bij de Tilburgse club.

Bij Willem II is Grim de opvolger van Zeljko Petrovic. De Montenegrijn kreeg eerder deze week te horen dat de Tilburgers niet langer met hem door wilden gaan, ook al had hij zich met zijn ploeg ternauwernood gehandhaafd in de Eredivisie.

Grim had RKC sinds 2018 onder zijn hoede. Onder zijn leiding promoveerden de Waalwijkers naar de Eredivisie en handhaafden ze zich afgelopen seizoen op het hoogste niveau door als vijftiende te eindigen. Die prestatie leverde de coach een nominatie voor de Rinus Michels Award op.

Bij Willem II begint Grim dus aan een nieuwe uitdaging. "Evenals Willem II streef ik als trainer 4-3-3, aanvallend en verzorgd voetbal na", zegt hij op de website van zijn nieuwe club. "Het is voor mij een uitdaging om Willem II dominant te laten spelen en de supporters te vermaken."

Technisch directeur Joris Mathijsen zegt dat Grim met "zijn veelzijdige ervaring en visie op voetbal en jeugd past bij Willem II". "Fred heeft als voetballer en trainer op verschillende niveaus gewerkt, van jeugdopleidingen tot de top van het Nederlandse voetbal. Willem II heeft de ambitie om met aanvallend voetbal een stabiele Eredivisie-club te worden en onze eigen opgeleide talenten de stap naar het eerste elftal te laten zetten."

Fred Grim handhaafde zich afgelopen seizoen met RKC Waalwijk in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Grim had eerder Jong Oranje onder zijn hoede

Willem II wordt de derde club van Grim als hoofdtrainer. Van 2012 tot 2015 had hij Almere City FC onder zijn hoede. Voor zijn periode bij RKC was hij assistent van Dick Advocaat bij Sparta Rotterdam.

Ook was de oud-keeper van Ajax en SC Cambuur in 2015 en 2016 bondscoach van Jong Oranje en fungeerde hij na het ontslag van Danny Blind enkele interlands als interim-bondscoach van het Nederlands elftal. Daarna werd hij bij Oranje assistent van Advocaat.

Het is nog onduidelijk wie de opvolger van Grim bij RKC wordt. De club laat weten zich de komende periode te buigen over de invulling van het hoofdtrainerschap.