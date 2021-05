Manager Thomas Tuchel vindt dat zijn Chelsea niet de favoriet is voor de overwinning in de Champions League-finale van zaterdag tegen Manchester City. De Duitser ziet wel voldoende kansen voor zijn elftal.

"We zijn lichtelijk de underdog, maar dat verandert niets. Het is altijd lastig om tegen Manchester City te spelen als Josep Guardiola daar de trainer is. Maar het is niet Tuchel tegen Guardiola, want we spelen geen tennis", zei Tuchel op de persconferentie voorafgaand aan de finale.

Manchester City veroverde dit jaar al de landstitel en de League Cup, terwijl Chelsea in de competitie als vierde eindigde, zich ternauwernood plaatste voor de Champions League van volgend seizoen en al de finale van de FA Cup verloor.

Chelsea kan wel vertrouwen halen uit de laatste twee ontmoetingen met City. Op 17 april won de ploeg uit Londen met 1-0 in de halve finales van de FA Cup en op 8 mei werd het in de competitie in het Etihad Stadium 1-2. Hakim Ziyech scoorde in beide duels.

"Ik heb het volste vertrouwen in iedereen. De vraag voor mijn spelers is hoe graag ze willen winnen. Ik vind dat we erg geconcentreerd en gefocust waren in de opbouw naar deze wedstrijd toe. En het beste nieuws is dat we geen blessures hebben", vervolgde Tuchel.

Het is nog maar de vraag of Hakim Ziyech speeltijd krijgt in de finale. Foto: Getty Images

Chelsea trainde op strafschoppen

De finale van de Europa League tussen Villarreal en Manchester United eindigde woensdagavond in een strafschoppenreeks. Ook voor de CL-finale is zo'n scenario mogelijk. De spelers van Chelsea hebben in ieder geval geoefend op het nemen van penalty's.

"We oefenen altijd op strafschoppen als we voor een wedstrijd staan ​​waar het mogelijk tot penalty's kan leiden. Kunnen we de druk simuleren? Nee. Maar toch geloven we dat we voor sommige patronen en ritmes kunnen zorgen", aldus Tuchel.

Voor Tuchel wordt het zijn tweede Champions League-finale op rij. De oefenmeester stond vorig jaar nog aan het roer bij Paris Saint-Germain, dat in de eindstrijd met 1-0 verloor van Bayern München.

De Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea in Porto begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd). De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz is de scheidsrechter. Chelsea won de CL al in 2012, terwijl City voor het eerst finalist is.