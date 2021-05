Manchester City-manager Josep Guardiola verwacht een spannende Champions League-finale zaterdag tussen zijn ploeg en Chelsea. De Spanjaard is er zeker van dat zijn spelers tot het gaatje moeten gaan om de beker mee naar huis te kunnen nemen.

"Ik ben er vrij zeker van dat we moeten lijden om de finale te winnen. Meestal moet je in finales lijden. Je moet veerkracht tonen. Je moet je aanpassen aan de slechte dingen die gaan gebeuren. Uiteindelijk moeten we onszelf zijn en goed spelen", zei Guardiola vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de finale in Porto.

Manchester City bereikte de eindstrijd door in de knock-outfase te sterk te zijn voor achtereenvolgens Borussia Mönchengladbach (4-0 over twee duels), Borussia Dortmund (4-2) en Paris Saint-Germain (4-1).

"Tegen Dortmund hebben we afgezien, in de eerste helft in Parijs en thuis tegen PSG hebben we afgezien. Daarin was de tegenstander beter, maar we bleven bij elkaar. Het gaat erom dat je toeslaat als je het momentum hebt", vervolgde Guardiola.

De vijftigjarige Guardiola stond in 2009 en 2011 al in de Champions League-finale als trainer. Beide keren pakte hij met FC Barcelona ook de overwinning, maar desondanks blijft het behalen van de eindstrijd speciaal. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik op dit moment de gelukkigste man ben. Het is een voorrecht om hier te zijn."

Kevin De Bruyne staat voor zijn eerste Champions League-finale.

De Bruyne: 'Als je verliest, heb je gefaald'

Voor City-aanvoerder Kevin De Bruyne wordt het zijn eerste Champions League-finale. De 29-jarige Belg is trots om in de eindstrijd te staan, maar weet wel dat hij absoluut niet wil verliezen.

"Dit was hét doel van de club en het is een privilege om hier te staan. Als je wint, ben je een held en als je verliest heb je gefaald", aldus De Bruyne, die weet waarom City het dit jaar wel is gelukt om tot de finale te komen.

"Vaak maakten we één fout teveel en werden we afgestraft. De laatste jaren, ook tegen Dortmund en PSG, krijgen we veel minder snel goals tegen. Dat is het grote verschil."

De Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea in Porto begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd). De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz is de scheidsrechter. City jaagt op de eerste eindzege, Chelsea won de CL al in 2012.