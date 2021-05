Juventus heeft vrijdag Massimiliano Allegri aangesteld als nieuwe trainer. De Italiaan, die tussen 2014 en 2019 al de hoofdcoach was bij de formatie uit Turijn, is de opvolger van de weggestuurde Andrea Pirlo.

De 53-jarige Allegri begint aan zijn tweede periode bij Juventus. Allegri veroverde met Juventus al vijf landstitels en haalde met de club twee keer de finale van de Champions League, die allebei werden verloren (2015 en 2017). Het is niet duidelijk voor hoeveel jaar hij tekent bij de Italiaanse topclub.

Sinds zijn vertrek bij Juventus twee jaar geleden heeft Allegri geen andere club onder zijn hoede gehad. Hij was in het verleden ook de coach van onder meer AC Milan, Cagliari, Sassuolo en SPAL.

De komst van Allegri volgt een paar uur na het bericht dat Pirlo werd ontslagen bij Juventus, waar Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo onder contract staan. De 42-jarige Italiaan, die bezig was aan zijn eerste seizoen als coach, wordt verantwoordelijk gehouden voor het teleurstellende seizoen van de topclub.

Onder leiding van Pirlo werden weliswaar de Coppa Italia en de Italiaanse Supercup veroverd, maar in de competitie en internationaal schoot Juventus flink tekort. In de Serie A stelde de club pas op de slotdag als nummer vier een Champions League-ticket veilig. In de Champions League bleek FC Porto al in de achtste finales te sterk.

"In voetbal gaat het om prijzen. Laten we niet vergeten dat Pirlo er in een paar maanden twee heeft gepakt. En dat hij ons in onder meer San Siro en Camp Nou naar een paar prachtige overwinningen heeft geleid", meldde Juventus in een verklaring.