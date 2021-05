Sparta Rotterdam heeft vrijdag met Laurent Jans de eerste versterking voor volgend seizoen gepresenteerd. De 28-jarige rechtsback, aanvoerder van de nationale ploeg van Luxemburg, komt transfervrij over van Standard Luik. PEC Zwolle huurt Slobodan Tedic nog een seizoen van Manchester City.

Jans tekent een contract voor twee jaar op Het Kasteel. "Met Laurent halen we een speler met veel ervaring en een winnaarsmentaliteit. Er was interesse van meerdere clubs, maar we zijn blij dat hij voor Sparta heeft gekozen", aldus technisch directeur Henk van Stee op de website van de club.

De verdediger debuteerde in 2012 in het nationale elftal van Luxemburg, waarvoor hij tot nu toe 64 interlands speelde (twee keer tegen Nederland). Jans staat op één doelpunt voor Luxemburg.

Jans speelde eerder al in de Ligue 2 bij FC Metz en in de Bundesliga bij SC Paderborn. Afgelopen seizoen kwam Jans bij Standard Luik tot twintig officiële wedstrijden, waarvan elf als basisspeler. Daarin scoorde hij één keer.

Sparta eindigde onder coach Henk Fräser afgelopen seizoen op een knappe achtste plaats, de hoogste klassering in de Eredivisie sinds 1996. In de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal was stadsgenoot Feyenoord met 2-0 te sterk.

Slobodan Tedic scoorde in de Eredivisie tegen VVV-Venlo en Sparta Rotterdam. Slobodan Tedic scoorde in de Eredivisie tegen VVV-Venlo en Sparta Rotterdam. Foto: Pro Shots

PEC Zwolle huurt Tedic nog een jaar van Manchester City

PEC Zwolle kan ook volgend seizoen beschikken over Tedic, zo maakt de club vrijdag bekend. De 21-jarige spits wordt voor een extra jaar gehuurd van Manchester City.

In het afgelopen seizoen was Tedic ook al op huurbasis actief in Zwolle. Mede door veel blessureleed kwam de Serviër toen echter tot slechts vijftien wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.

"Met het langere verblijf van Slobodan ben ik zeer tevreden", meldt technisch directeur Mike Willems op de website van 'De Blauwvingers'. "We kennen zijn kwaliteiten en weten hoe extreem gemotiveerd hij is om van zijn tweede verblijf in Zwolle een succes te maken."

De nummer dertien van het afgelopen Eredivisie-seizoen verlengde donderdag al het contract van de negentienjarige middenvelder Thomas van den Belt.