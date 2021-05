Ryan Giggs moet zich op 24 januari volgend jaar voor de rechter in Manchester verantwoorden voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. Dat is vrijdag na een hoorzitting in het Manchester Crown Court bekendgemaakt.

De 47-jarige oud-middenvelder van Manchester United, die in 23 jaar tijd 963 wedstrijden speelde voor de Engelse grootmacht, zou op 1 november vorig jaar zijn voormalige vriendin een kopstoot hebben gegeven op een woonadres in Salford.

Ook wordt Giggs beschuldigd van controlerend en dwingend gedrag. De voormalig international van Wales ontkent de beschuldigingen.

Giggs zou de nationale ploeg van Wales coachen op het komende EK, maar de rechtszaak deed de voetbalbond besluiten hem uit zijn functie te zetten. Robert Page vervangt hem op het EK als bondscoach.

Wales begint het EK op 12 juni in Bakoe tegen Zwitserland. Italië en Turkije zijn de andere twee tegenstanders in de groepsfase.