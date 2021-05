Real Madrid heeft zich vrijdag versterkt met David Alaba. De linkspoot komt transfervrij over van Bayern München, waar hij dertien jaar onder contract stond. Ook Liverpool slaat een slag op de transfermarkt: Ibrahim Konaté verruilt RB Leipzig voor 'The Reds', die naar verluidt de ontsnappingsclausule van 42 miljoen euro hebben geactiveerd.

De 28-jarige Alaba zal na het Europees kampioenschap, waar hij met Oostenrijk groepsgenoot is van Oranje, officieel gepresenteerd worden en voor vijf jaar tekenen bij Real Madrid.

Alaba kwam in de zomer van 2008 binnen in de jeugdopleiding van Bayern. Op zeventienjarige leeftijd debuteerde hij in 2010 onder toenmalig trainer Louis van Gaal. De verdediger was sinds 2011 - nadat hij was verhuurd aan Hoffenheim - jarenlang een vaste waarde. In februari liet Alaba al weten na dit seizoen te vertrekken uit München.

In al die jaren boekte Alaba veel successen met Bayern. Zo werd hij onder meer tien keer landskampioen, won hij twee keer de Champions League en zes keer de DFB-Pokal. Bayern haalde met Dayot Upamecano al een vervanger voor Alaba.

Ibrahim Konaté speelt na de zomer voor Liverpool. Ibrahim Konaté speelt na de zomer voor Liverpool. Foto: ANP

Konaté eerste grote aankoop Liverpool

De 22-jarige Konaté is Liverpools eerste aankoop van de zomerse transferperiode. De verdediger komt over van RB Leipzig en tekent naar verluidt een meerjarig contract bij de landskampioen van 2020.

Konaté is momenteel onderdeel van de selectie van Jong Frankrijk, dat maandag op het EK onder 21 in de kwartfinales tegen Jong Oranje speelt. Hij speelde nog nooit een interland voor het 'grote' Frankrijk.

Liverpool doet niet voor het eerst zaken met Leipzig. De Engelsen namen in 2019 al Naby Keïta over van de Bundesliga-club. Voor de inmiddels 26-jarige middenvelder werd toen 60 miljoen euro betaald.