Zaakwaarnemer Rob Jansen heeft vrijdag nadrukkelijk tegengesproken dat Ronald Koeman met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Jansen is de bewering van Barcelona-voorzitter Joan Laporta "totale onzin" en bracht Koeman alleen voor een controle een bezoek aan het ziekenhuis.

"Een president mag dit soort dingen ook helemaal niet zeggen, dat is schending van de privacy", aldus Jansen. "Ronald heeft alleen zijn bloeddruk laten meten. Hij heeft een hartkatheterisatie gehad en wordt dus af en toe gecontroleerd. Het is totale onzin. Meer is het niet."

Laporta zei vrijdag dat Koeman het ziekenhuis met spoed had bezocht. Spaanse media schreven daarop dat de Nederlandse coach van Barcelona een paniekanaanval zou hebben gehad. "Hij heeft ons flink laten schrikken, maar gelukkig gaat het weer goed met hem", zei Laporta.

De 58-jarige Koeman heeft een verleden met hartproblemen. Een jaar geleden - destijds nog als bondscoach van Oranje - werd de trainer opgenomen in het ziekenhuis, waar hij een hartkatheterisatie onderging.

President Laporta sprak eerder op vrijdag voor het eerst uitgebreid met de media sinds hij ruim 2,5 maand geleden als winnaar van de verkiezingen Josep Bartomeu opvolgde. Hij zei onder meer dat er volgende week duidelijkheid komt over Koemans toekomst bij Barcelona.

Koeman niet zeker van zijn baan bij Barcelona

Koeman is ondanks een tot medio 2022 lopend contract niet zeker van zijn baan in Camp Nou. Laporta kondigde onlangs grote veranderingen bij Barcelona aan en sindsdien is onduidelijk of er nog plek is voor de oud-bondscoach van Oranje.

In zijn eerste jaar als Barcelona-trainer werd Koeman geen kampioen van Spanje, maar won de club wel de Copa del Rey. Vorige week voerden de oud-trainer van Ajax, Feyenoord, PSV en AZ en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen een eerste gesprek met Laporta.

Daar hielden Jansen en Koeman een positief gevoel aan over. "Het gevoel is zo goed dat Ronald zomaar langer zou kunnen blijven", liet hij weten na het korte gesprek, dat ongeveer een half uur duurde.