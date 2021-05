Niet Martin Jol, maar een vennootschap van Ad Nederlof is met ADO Den Haag in gesprek over een overname, zo heeft de degradant van het afgelopen Eredivisie-seizoen vrijdag op de eigen site gemeld.

De 73-jarige Nederlof is multimiljonair en stond in 2019 in de Quote 500. In 2018 verkocht hij zijn softwarebedrijf Enovation voor 100 miljoen euro aan een Haagse investeerder.

"In reactie op berichten in de media bevestigt ADO Den Haag in gesprek te zijn met een vennootschap van Ad Nederlof over deelname in het aandelenkapitaal van de betaaldvoetbalorganisatie", aldus ADO.

"Gedurende de besprekingen worden door partijen geen mededelingen gedaan. Alle berichtgeving die hierover wenselijk of noodzakelijk zal worden geacht, zal uitsluitend van ADO Den Haag afkomstig zijn."

Eerder meldde Omroep West dat Jol de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag zou worden. Volgens het medium moest de overeenkomst alleen nog worden uitgewerkt op papier. Ook moesten de Nederlandse aandeelhouders nog akkoord gaan.

Nederlof neemt aandelen over van United Vansen

Nederlof zou de aandelen overnemen van United Vansen, dat ADO al een tijdje wil verkopen. Dat Chinese bedrijf heeft nu nog 95 procent van de aandelen in bezit. In de laatste jaren lagen beide partijen met elkaar in de clinch. Vorige maand bepaalde de rechter nog dat de Chinese eigenaar 2 miljoen euro aan ADO moest betalen.

De 65-jarige Jol, wiens toekomst bij ADO nu onduidelijk is, was afgelopen seizoen hoofd van het technisch hart van de club. Hij legde die functie in februari na negen maanden neer. Hij vond dat zijn werk er na de winterse transferperiode op zat en ging in een andere rol verder.

Ondanks de vele versterkingen die Jol in de winter naar Den Haag haalde, bleek degradatie onontkoombaar voor ADO. De club eindigde als laatste en speelt volgend jaar in de Keuken Kampioen Divisie.