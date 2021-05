PSV heeft vrijdag het contract van Yorbe Vertessen verlengd tot medio 2025. De twintigjarige door de Eindhovense club opgeleide aanvaller beleefde afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak.

Vertessen kwam al op achtjarige leeftijd bij PSV en doorliep de gehele jeugdopleiding. De Belg maakte in december 2020 zijn debuut tegen FC Utrecht en maakte een maand later definitief deel uit van de selectie van trainer Roger Schmidt. Vertessen kwam in vijftien Eredivisie-wedstrijden, waarvan zes in de basis, tot twee doelpunten.

"Yorbe is het ultieme bewijs dat hard werken en geduld opbrengen loont en is daarmee een voorbeeld voor alle talenten van de PSV Academy", looft technisch directeur John de Jong de centrumspits op de site van PSV.

Volgens Vertessen is zijn nieuwe contract een bekroning op het afgelopen seizoen. "De afgelopen jaren waren niet altijd makkelijk. Ik ben blijven knokken en heb mijn plaats in de groep inmiddels gevonden. De laatste wedstrijden heb ik me met doelpunten en assists kunnen laten gelden en mijn doel is om dat de komende jaren te blijven doen."

PSV heeft met doelman Joël Drommel en centrale verdediger André Ramalho Silva de eerste twee zomeraankopen al binnen. Zeer waarschijnlijk komt ook linksback Phillipp Mwene van FSV Mainz naar Eindhoven.

De ploeg van Schmidt eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek in de Eredivisie en zal daarom vanaf juli aantreden in de voorrondes van de Champions League.