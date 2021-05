Ajax en PSV zijn met vier spelers hofleverancier in de Eredivisie Speler van het Jaar-verkiezing. De Eredivisie CV heeft vrijdag bekendgemaakt welke twintig spelers kans maken om te worden uitgeroepen tot beste speler van het afgelopen seizoen.

Onder anderen Dusan Tadic, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch (allen Ajax), Owen Wijndal (AZ), Donyell Malen (PSV) en Steven Berghuis (Feyenoord) maken kans op de prijs. Naast de spelers van de topclubs zijn onder anderen Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis (VVV-Venlo), Riechedly Bazoer (Vitesse), Ko Itakura (FC Groningen) en Rai Vloet (Heracles Almelo) genomineerd.

Zes van de twintig genomineerden maken ook nog kans om te worden uitgeroepen tot de beste Eredivisie-speler van onder de 21 jaar. Naast Gravenberch gaat het om Perr Schuurs (Ajax), Jorden Teze (PSV), Wijndal, Myron Boadu (beiden AZ) en Lutsharel Geertruida (Feyenoord). Alleen spelers die bij aanvang van het seizoen jonger dan 21 jaar waren, komen voor deze prijs in aanmerking.

De voorselectie vond plaats op basis van statistieken en stemmen van fans. Een voorwaarde voor de nominatie is dat een speler minstens 60 procent van het totale aantal speelminuten in actie is gekomen.

Vorig seizoen zijn er vanwege het stopzetten van de Eredivisie geen prijzen uitgereikt. Een jaar eerder won Frenkie de Jong (Ajax) de prijs voor de beste Eredivisie-speler van het jaar, terwijl Angeliño (PSV) de prijs voor de beste Eredivisie-speler onder 21 in ontvangst mocht nemen.