Ronald Koeman krijgt naar alle waarschijnlijkheid volgende week te horen of hij mag aanblijven als trainer van FC Barcelona. Dat heeft voorzitter Joan Laporta vrijdag tijdens een persbijeenkomst gezegd.

"Nu het seizoen er vrijwel op zit, moeten we gaan analyseren hoe alles is gegaan en moeten we naar de opties voor de toekomst kijken. We zullen volgende week met elkaar om tafel gaan en dan knopen doorhakken", aldus Laporta, die zegt dat er geen sprake is van frictie tussen hem en Koeman.

"We hebben een directe en goede relatie. We gaan kijken wat we volgend seizoen allebei op ieder vlak willen. De eerste aan wie we uiteindelijk onze beslissing zullen mededelen, is Ronald."

De president sprak voor het eerst uitgebreid met de media sinds hij ruim 2,5 maand geleden als winnaar van de verkiezingen Josep Bartomeu opvolgde.

Koeman is ondanks een tot medio 2022 lopend contract niet zeker van zijn baan in Camp Nou. Laporta kondigde onlangs grote veranderingen bij Barcelona aan en sindsdien is onduidelijk of er nog plek is voor de oud-bondscoach van Oranje.

Goed gevoel bij Koeman na eerste gesprek

In zijn eerste jaar als Barcelona-trainer werd Koeman geen kampioen van Spanje, maar won de club wel de Copa del Rey. Vorige week voerden de oud-trainer van Ajax, Feyenoord, PSV en AZ en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen een eerste gesprek met Laporta.

Daar hielden Jansen en Koeman een positief gevoel aan over. "Het gevoel is zo goed dat Ronald zomaar langer zou kunnen blijven", liet hij weten na het korte gesprek, dat ongeveer een half uur duurde.

Naast de toekomst van Koeman is ook die van vedette Lionel Messi onzeker. Het contract van de 33-jarige Argentijn loopt volgende maand af. Laporta wilde er bij zijn persmoment niet al te veel over kwijt, behalve dat er op de achtergrond aan gewerkt wordt om Messi in Camp Nou te houden.

"De gesprekken verlopen goed, maar we zijn er nog niet", zei de voorzitter. "We zullen een voorstel doen waarvan we denken dat het genoeg is om Messi hier te houden."