Het Nederlands elftal reist zaterdag zonder Jasper Cillessen naar Portugal, waar een trainingskamp wordt belegd in aanloop naar het EK. De keeper van Valencia heeft het coronavirus.

Cillessen testte deze week positief bij een PCR-test en meldt zich vrijdag in tegenstelling tot de rest van de selectie niet in Zeist. Hij voegt zich weer bij de groep zodra dat medisch verantwoord is.

De positieve coronatest is een tegenvaller voor Cillessen, die waarschijnlijk de eerste doelman van Oranje is op het EK. Hij heeft concurrentie van Ajacied Maarten Stekelenburg en Norwich City-keeper Tim Krul.

Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor Cillessen, omdat Marco Bizot al zou meereizen naar Portugal, ook al viel de keeper van AZ als vierde doelman van Oranje af voor de definitieve EK-selectie.

Oranje reist met 23 spelers naar het Portugese Lagos. Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Nathan Aké - hij staat zaterdag in de Champions League-finale met Manchester City - sluiten iets later aan.

De ploeg van De Boer oefent op Portugese bodem volgende week woensdag tegen Schotland. Vier dagen later wacht Oranje in Enschede tegen Georgië de laatste test voor het EK, waarop Oekraïne op 13 juni de eerste tegenstander is.