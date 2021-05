Darije Kalezic is de nieuwe trainer van Jong FC Utrecht. De in Zwitserland geboren Bosniër tekent voor drie jaar en komt over van competitiegenoot MVV Maastricht, waarbij hij na één seizoen vertrok.

Kalezic eindigde afgelopen seizoen op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met MVV. De club en de trainer besloten na één seizoen uit elkaar te gaan. Jong FC Utrecht eindigde als achttiende op het tweede niveau.

Volgens technisch directeur Jordy Zuidam wil FC Utrecht met de komst van Kalezic de lijn doortrekken die in 2019 werd ingezet onder René Hake. Nadat Hake eind 2020 hoofdtrainer van FC Utrecht was geworden, nam Ab Plugboer tijdelijk de trainerspositie bij Jong FC Utrecht over.

Kalezic reageert verheugd op zijn aanstelling. "Iedereen weet dat ik als hoofdtrainer graag met jonge spelers aan de slag ga. Hoewel ik bij een aantal clubs heb gewerkt waarbij het resultaat de prioriteit had, ben ik tegelijkertijd nooit de aandacht voor ontwikkeling van jonge spelers kwijtgeraakt."

Kalezic begon zijn trainerscarrière in 2006 bij De Graafschap, waarbij hij tot 2011 de hoofdcoach was. Later was hij als trainer werkzaam bij onder meer Jong PSV en Roda JC.