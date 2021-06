Mark van Bommel gaat aan de slag als trainer van VfL Wolfsburg. De oud-coach van PSV heeft voor twee jaar getekend bij de Bundesliga-club van spits Wout Weghorst.

Van Bommel zat zonder club sinds hij eind 2019 werd ontslagen bij PSV. In de afgelopen dagen werd de 44-jarige Limburger al nadrukkelijk gelinkt aan Wolfsburg, waar hij de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Oliver Glasner opvolgt.

Voormalig Fortuna Sittard-trainer Kevin Hofland, die met Van Bommel samenspeelde bij Fortuna en PSV en tussen 2004 en 2007 voor Wolfsburg uitkwam, gaat mee als assistent-coach. Ook de Nederlanders Vincent Heilmann (assistent) en Alex Abresch (videoanalist) worden onderdeel van de staf.

"Ik heb enorm veel zin om bij Wolfsburg aan de slag te gaan en ben enthousiast over mijn nieuwe omgeving, de mensen en de taak die me te wachten staat", zegt Van Bommel in het persbericht van Wolfsburg. "De plannen van de directie zijn identiek aan mijn visie en ik kan me heel goed vinden in de weg die de club is ingeslagen."

"Het is een grote eer en een uitdaging om als coach in de Bundesliga te mogen werken", vervolgt Van Bommel. "Ik heb al zo lang in deze competitie gespeeld. Ik zal die uitdaging met veel plezier en toewijding aangaan."

Mark van Bommel was als speler van Bayern München al vijf jaar actief in de Bundesliga. Mark van Bommel was als speler van Bayern München al vijf jaar actief in de Bundesliga. Foto: ANP

Terugkeer naar Duitsland voor Van Bommel

Voor Van Bommel betekent de stap naar Wolfsburg een terugkeer naar Duitsland. De 79-voudig Oranje-international speelde er tussen 2006 en 2011 voor Bayern München, waarmee hij onder meer twee keer kampioen werd.

"We hebben intensief met Van Bommel gesproken en tijdens die gesprekken kregen we de bevestiging dat hij perfect past bij onze filosofie", aldus technisch directeur Jörg Schmadtke. "Hij is een internationaal erkende voetbalkenner en weet wat hij kan verwachten in de Bundesliga. Daarnaast heeft hij een enorme ambitie, die hem in zijn lange carrière onderscheidt van de rest. Hij is onze droomoplossing."

Naast Fortuna, PSV, Bayern München en het Nederlands elftal kwam Van Bommel ook uit voor FC Barcelona en AC Milan. Hij was assistent-coach bij Saoedi-Arabië en Australië, beide keren onder zijn schoonvader Bert van Marwijk.

Wolfsburg eindigde afgelopen seizoen mede dankzij twintig treffers van Weghorst als vierde in de Bundesliga, wat betekent dat Van Bommel de Champions League ingaat met zijn nieuwe club.