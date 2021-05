David Neres is vrijdag gearresteerd bij een illegaal feest in het Braziliaanse São Paulo. De aanvaller van Ajax was een van de 124 aanwezigen en is inmiddels weer op vrije voeten.

In Braziliaanse media is op beelden te zien dat de 24-jarige Neres samen met Robert Arboleda, een Ecuadoraanse verdediger van de club São Paulo, wordt weggevoerd door de politie.

De aanhoudingen, die rond 3.10 uur lokale tijd werden verricht nadat het feest om 2.00 uur werd stilgelegd, zijn bevestigd door volksvertegenwoordiger Alexandre Frota.

Bij het feest droeg bijna niemand een mondkapje en werden de coronaregels genegeerd. In Brazilië, dat hard is getroffen door het coronavirus, mag niemand na 21.00 uur nog op straat zijn.

Neres viert vakantie in zijn vaderland na een succesvol seizoen met Ajax. Hij veroverde de landstitel en de TOTO KNVB Beker met de Amsterdammers, die in de Europa League werden uitgeschakeld door AS Roma in de kwartfinales.

De zevenvoudig international van Brazilië speelt sinds januari 2017 voor Ajax, waar hij nog een contract tot medio 2023 heeft. Hij was dit seizoen door een blessure én concurrentie van zijn landgenoot Antony niet altijd basisspeler.