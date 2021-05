Een onderzoek naar een beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van topvoetballer Neymar was vorig jaar de reden dat de sponsovereenkomst tussen hem en Nike werd beëindigd. Dat meldt The Wall Street Journal vrijdag op basis van ingewijden en documenten die de krant heeft ingezien.

De Braziliaanse voetballer van Paris Saint-Germain zou een medewerkster van Nike hebben geprobeerd te dwingen tot orale seks, zo heeft zij haar vrienden en collega's verteld. Dat zou zijn gebeurd in 2016 in een hotelkamer in New York, waar de medewerkster Neymar en zijn entourage assisteerde bij een aantal events.

De 29-jarige voetballer ontkent het verhaal. "Neymar jr. zal zich krachtig verzetten tegen deze ongegronde aantijgingen voor het geval er een claim wordt ingediend, wat tot dusver niet is gebeurd", laat zijn woordvoerder aan de krant weten.

De medewerkster diende volgens de bronnen in 2018 een klacht in bij Nike en vertelde haar verhaal aan leden van het management. Daarop huurde Nike advocaten in en startte in 2019 een onderzoek. Gedurende dat onderzoek werd Neymar niet meer ingezet voor de marketing van het bedrijf.

Sponsordeal met Nike zou nog acht jaar duren

Afgelopen augustus werd bekend dat Nike en Neymar afscheid van elkaar hadden genomen en er een einde was gemaakt aan de sponsorovereenkomst, terwijl die volgens de The Wall Street Journal nog acht jaar doorliep. Een reden werd destijds niet gegeven.

"Nike beëindigde de relatie met de sporter omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek op basis van goed vertrouwen naar geloofwaardige beschuldigingen van wangedrag door een werknemer", laat het sportmerk nu in een verklaring weten. Volgens de woordvoerder van Neymar lagen echter commerciële redenen ten grondslag aan de breuk. Het onderzoek leverde uiteindelijk geen duidelijkheid op.

Het is niet de eerste keer dat Neymar in verband wordt gebracht met seksueel misbruik. Een Braziliaans model beschuldigde Neymar ervan dat hij haar twee jaar geleden in Parijs in een dronken bui tot seks heeft gedwongen onder dreiging van geweld, maar de zaak werd in 2019 in Brazilië geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.