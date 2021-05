Venezia FC is na een afwezigheid van negentien jaar terug in de Serie A. De club uit Venetië stelde donderdag promotie veilig door een goal in de 93e minuut, terwijl de ploeg nog maar met negen man op het veld stond.

Venezia eindigde als vijfde in de Serie B en mocht daardoor play-offs spelen om de derde promotieplek. Het team van Paolo Zanetti haalde de finale en won daarin de eerste wedstrijd tegen Cittadella met 0-1.

Donderdag was de return in het fraai gelegen Stadio Pier Luigi Penzo in Venetië. Cittadella kwam halverwege de eerste helft op 0-1 door een goal van Federico Proia, waarna Venezia-spelers Pasquale Mazzocchi (36e minuut, twee keer geel) en Mattia Aramu (zeventigste minuut) rood kregen.

Riccardo Bocalon zorgde in de derde minuut van de blessuretijd voor een klein wondertje door de negen man van Venezia op 1-1 te schieten en daarmee promotie veilig te stellen.

Venezia degradeerde in het seizoen 2001/2002 uit de Serie A en zakte in 2005 zelfs af naar het derde niveau. De club werd toen failliet verklaard, waarna er een doorstart volgde op het vierde niveau. Na een nieuw faillissement in 2009 keerde Venezia vier jaar geleden onder trainer Filippo Inzaghi terug in de Serie B en nu is de comeback compleet.

Eerder promoveerden Empoli en Salernitana als nummer één en twee van de Serie B al naar het hoogste niveau. Benevento, Crotone en Parma degradeerden uit de Serie A.

Fans van Venezia FC vieren de promotie. Foto: Pro Shots