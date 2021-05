Simone Inzaghi heeft donderdagavond zijn vertrek bij Lazio aangekondigd. De Italiaanse trainer maakt zo goed als zeker de overstap naar kampioen Internazionale.

"Met een zwaar gemoed wil ik jullie vertellen dat er een einde komt aan mijn geweldige avontuur bij Lazio. Ik wil de club, de voorzitter, de spelers en de fans bedanken die me in de 22 jaar als speler en coach hebben bijgestaan. We vochten en wonnen samen", zegt Inzaghi tegen persbureau ANSA.

Inter moest op zoek naar een nieuwe coach door het ontslag van Antonio Conte. De Italiaan bezorgde de 'Nerazzurri' afgelopen seizoen de eerste landstitel sinds 2010, maar moest donderdag toch het veld ruimen vanwege een vermeend conflict met de clubleiding over het te voeren transferbeleid.

Al snel werd duidelijk dat Inter in Inzaghi de ideale opvolger van Conte zag. De jongere broer van oud-spits Filippo Inzaghi was sinds 2016 de coach van Lazio, waar hij eerder als jeugdtrainer werkte en tussen 1999 en 2009 als speler onder contract stond. Volgens Italiaanse media tekent Inzaghi vrijdag als trainer bij Inter.

Inzaghi leidde Lazio afgelopen seizoen als trainer naar de zesde plek in de Serie A en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Europa League. In het seizoen 2018/2019 wonnen de Romeinen onder leiding van de oud-aanvaller de Coppa Italia en in 2017 en 2019 werd de Italiaanse supercup veroverd.

Eerder op donderdagavond bevestigde Lazio het vertrek van Inzaghi al min of meer in een korte verklaring. Daarin benadrukte de subtopper in de Serie A - zonder de naam van Inzaghi te noemen - dat hem een nieuw avontuur wordt gegund, ondanks dat de clubicoon de intentie had om zijn contract te verlengen.