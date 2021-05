Turkije heeft donderdag de eerste vriendschappelijke wedstrijd in de aanloop naar het EK nipt gewonnen. De ploeg van Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü was in Alanya met 2-1 te sterk voor Azerbeidzjan.

De twintigjarige Kökçü stond aan de aftrap bij Turkije en zag Azerbeidjzan in de 28e minuut op voorsprong komen via Emin Mahmudov. De Turken wisten de achterstand nog voor rust om te zetten in een voorsprong.

Uit een vrije trap van Kökçü kopte Halil Dervisoglu de gelijkmaker binnen. De geboren Rotterdammer speelde bij Sparta Rotterdam voordat hij in 2020 de overstap maakte naar Brentford, dat hem het afgelopen half jaar aan Galatasaray verhuurde.

Kaan Ayhan maakte in de 44e minuut de 2-1 en dat was genoeg voor Turkije om de oefencampagne voor het EK met een overwinning te starten. Zowel Kökçü als Dervisoglu werd in de 67e minuut naar de kant gehaald door bondscoach Senol Günes.

Turkije speelde de eerste interland sinds de drie WK-kwalificatiewedstrijden in maart. De ploeg van Günes won in groep G van het Nederlands elftal (4-2) en Noorwegen (0-3), maar bleef tegen Letland op een 3-3-gelijkspel steken.

Op het EK zit Turkije in een poule met Italië, Wales en Zwitserland. Hoewel Turkije de voorbereiding al is begonnen, moet de definitieve selectie nog bekend worden. Uit de voorselectie moeten nog vier spelers afvallen.