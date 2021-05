Ondrej Kúdela stapt naar het internationaal sporttribunaal CAS om zijn schorsing van tien wedstrijden aan te vechten. De verdediger van Slavia Praag mist door die sanctie het EK.

De beroepscommissie van de UEFA verwierp woensdag het protest dat Kúdela had ingediend tegen de schorsing die hem eerder was opgelegd door de tuchtcommissie van de Europese voetbalbond na aantijgingen van middenvelder Glen Kamara van Rangers.

Kamara beweerde dat Kúdela hem tijdens de hectische wedstrijd in de achtste finale van de Europa League op 18 maart racistisch had bejegend na een handgemeen op het veld. De Tsjech ontkende, maar kreeg wel een zware straf van de UEFA.

"In samenspraak met onze cliënt hebben we besloten om verhaal te halen omtrent de motieven van de genomen beslissing", aldus René Cienciala, een van de advocaten van Kúdela. "Ik vind het jammer dat ik het EK moet missen, maar ik wil in ere hersteld worden en blijf vechten voor mijn gelijk", verklaarde de speler zelf.

De Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavý had in afwachting van de beroepsprocedure één plek in zijn selectie voor het EK voetbal opengehouden voor Kudela. Die plek gaat nu naar PSV'er Michal Sadílek.

Het is nog onduidelijk wanneer het CAS zich buigt over de zaak. Het EK gaat op 11 juni van start en duurt tot en met 11 juli.