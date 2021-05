PSV is vooralsnog behoorlijk actief op de transfermarkt. De Eindhovenaren hebben volgens het ED en VI de derde aanwinst van dit seizoen, de Oostenrijkse back Phillipp Mwene van 1. FSV Mainz 05, zo goed als binnen.

De 27-jarige Mwene heeft een aflopend contract bij Mainz, waardoor PSV hem transfervrij kan overnemen. Hij kan als linksback én als rechtsback uit de voeten, maar speelde bij Mainz vooral aan de linkerkant.

Mwene is sinds 2018 actief bij Mainz. Hij was mede door blessureleed eerst geen basisspeler dit seizoen, maar knokte zich na de winterstop in het elftal. In 31 wedstrijden was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

Mwene kwam in de jeugd uit voor Rapid Wien en VfB Stuttgart en maakte bij 1. FC Kaiserslautern zijn debuut als profvoetballer. Hij behoorde tot de voorselectie van het Oostenrijks elftal voor het EK van komende maand, maar werd niet opgenomen in de definitieve selectie.

PSV beschikt over kapitaalinjectie van 50 miljoen

PSV versterkte zich voor volgend seizoen al met doelman Joël Drommel van FC Twente en verdediger André Ramalho Silva van Red Bull Salzburg voor in totaal zo'n 6,5 miljoen euro. Dankzij een kapitaalinjectie van 50 miljoen euro heeft technisch manager De Jong meer slagkracht op de transfermarkt.

De Brabanders zouden ook nog Luuk de Jong en Davy Pröpper terug willen halen van respectievelijk Sevilla en Brighton & Hove Albion en zijn in onderhandeling met Marco van Ginkel, die een aflopend contract heeft bij Chelsea en afgelopen seizoen al op huurbasis speelde in het Philips Stadion.

PSV moet komend seizoen al vroeg aan de bak. De ploeg van trainer Roger Schmidt moet door de nederlaag van Manchester United tegen Villarreal in de Europa League-finale al in de tweede voorronde van de Champions League instromen. Die begint eind juli, vlak na het EK.