Vivianne Miedema speelt ook volgend seizoen bij Arsenal. Volgens de Britse krant The Guardian zou de 24-jarige spits mogelijk worden betrokken in een ruil tussen Olympique Lyon en Arsenal, maar haar zaakwaarnemer Leoni Blokhuis ontkent dat.

"Vivianne blijft, zoals het er nu uitziet, bij Arsenal komend seizoen. Dat is haar laatste contractjaar", aldus Blokhuis.

Miedema is sinds 2017 actief bij Arsenal, nadat ze daarvoor het shirt droeg van Bayern München en sc Heerenveen, waarvoor ze al op vijftienjarige leeftijd debuteerde in het profvoetbal. Ze werd in 2019 met Arsenal kampioen van Engeland.

De Drentse loopt bij Arsenal bijna één op één wat betreft doelpunten en gespeelde wedstrijden. Ze is met 60 treffers in 67 duels de topscorer aller tijden van de Women's Super League, de hoogste Engelse vrouwencompetitie.

Miedema is met met 71 treffers in 95 interlands ook de topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen. Ze maakt deze zomer met Nederland voor het eerst haar opwachtingen op de Olympische Spelen, die worden gehouden in Tokio.

Arsenal raakt sowieso wel één Nederlander kwijt. Jill Roord vertrekt na twee jaar in Londense dienst naar VfL Wolfsburg. Naast Miedema staat ook nog Danielle van de Donk onder contract bij Arsenal.