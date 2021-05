Mark van Bommel lijkt de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg te zijn. Hij heeft bij de Duitse club een contract voor twee seizoenen getekend, melden Bild en De Telegraaf donderdag.

De 44-jarige trainer zou bij de ploeg van spits Wout Weghorst de opvolger van Oliver Glasner zijn. Die stapte woensdag over naar Eintracht Frankfurt.

Wolfsburg, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Bundesliga en zich daarmee plaatste voor de Champions League, heeft de aanstelling nog niet bevestigd. Volgens Duitse media laat de presentatie echter niet lang meer op zich wachten.

Van Bommel werd al langer genoemd als belangrijkste kandidaat voor de opvolging van Glasner. Hij neemt naar verluidt Kevin Hofland mee als assistent. Daarnaast zou hij met Vincent Heilman (assistent) en Alex Abresch (videoanalist) nog twee Nederlanders aan zijn staf willen toevoegen.

Van Bommel was op zoek naar een nieuwe uitdaging nadat hij eind 2019 werd ontslagen bij PSV vanwege een reeks teleurstellende resultaten. In het eerste seizoen onder Van Bommel eindigde PSV nog op de tweede plaats in de Eredivisie, achter Ajax.

Als speler was de 79-voudig Oranje-international in Duitsland actief voor Bayern München. Hij voetbalde er tussen 2006 en 2011 en pakte in die periode twee landstitels en twee keer de beker.