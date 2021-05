FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta geeft vrijdag zeer waarschijnlijk meer prijs over de situatie van trainer Ronald Koeman. De president heeft donderdag aangekondigd dat hij met de pers over verschillende zaken zal praten.

Laporta zal het niet alleen over Koeman, maar ook over onder meer de toekomst van Lionel Messi en de Super League hebben. Hij praat voor het eerst uitgebreid met de media sinds hij een kleine drie maanden geleden de presidentsverkiezingen won.

Het is al een tijdje onzeker of Koeman ook volgend seizoen trainer van Barcelona is, ook al heeft hij er nog een contract voor een jaar. Laporta liet recent weten dat hij grote veranderingen wil gaan doorvoeren bij de Spaanse topclub, waarover hij het tijdens zijn persmoment eveneens zal hebben.

De 58-jarige Koeman, die er tijdens zijn debuutseizoen niet in slaagde om Barcelona kampioen te maken, meldde zich dinsdag samen met zijn zaakwaarnemer Rob Jansen al bij Laporta voor een kort gesprek.

Onduidelijk is wat er precies besproken werd, al was Jansen naderhand positief gestemd. In Spanje gaat inmiddels het gerucht dat Laporta het liefst van Koeman af wil en dat de directeuren juist wél verder willen met de oud-bondscoach van Oranje.

Koeman is bij Barcelona, zijn droomclub, bezig aan zijn elfde klus als hoofdcoach. Eerder had hij achtereenvolgens Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton en het Nederlands elftal onder zijn hoede.